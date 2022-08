Altroconsumo ha redatto un vademecum con alcuni consigli utili per risparmiare su luce e gas nella vita quotidiana, dall’utilizzo corretto degli elettrodomestici all’uso del gas in cucina

Caro energia, i consigli di Altroconsumo per risparmiare su luce e gas

Con il gas alle stelle e gli aumenti in bolletta le previsioni per i prossimi mesi sono tutt’altro che ottimistiche. Tuttavia i metodi per risparmiare su luce e gas (e abbassare la bolletta) ci sono.

Altroconsumo ha redatto un vademecum alcuni consigli utili per tagliare i consumi tutti i giorni tra le mura domestiche, dall’utilizzo corretto degli elettrodomestici all’uso del gas in cucina, alle buone abitudini nella vita quotidiana.

Eccone alcuni.

Risparmiare su luce e gas, uso degli elettrodomestici

Il primo passo per risparmiare sulla bolletta della luce – afferma l’Organizzazione – è utilizzare gli elettrodomestici nel modo corretto:

forno : consuma molto (quello a gas un po’ meno), ma se riesci a fare una cottura combinata con fornelli o microonde puoi risparmiare su tempi e bolletta, in alternativa valuta di acquistare un modello combinato . Evita i modelli più grossi, di larghezza 90, perché per scaldarli si usa il 150% di energia in più rispetto al modello da 60 cm. Ricorda di non metterlo accanto al frigo e di pulirlo periodicamente (non serve acquistarne uno pirolitico che si autopulisce perché è costoso ed energivoro);

: consuma molto (quello a gas un po’ meno), ma se riesci a fare una cottura combinata con fornelli o puoi risparmiare su tempi e bolletta, in alternativa valuta di acquistare un modello . Evita i modelli più grossi, di larghezza 90, perché per scaldarli si usa il rispetto al modello da 60 cm. Ricorda di non metterlo accanto al e di pulirlo periodicamente (non serve acquistarne uno pirolitico che si autopulisce perché è costoso ed energivoro); lavastoviglie : usala a pieno carico utilizzando il lavaggio eco anche se è più lungo. Se sei di fretta utilizza un programma normale, ma con temperature più basse e se il programma te lo permette escludi l’asciugatura che è una fase estremamente energivora;

: usala a pieno carico utilizzando il anche se è più lungo. Se sei di fretta utilizza un programma normale, ma con temperature più basse e se il programma te lo permette escludi l’asciugatura che è una fase estremamente energivora; frigorifero : non inserire cibi caldi ed evita di stare spesso con il frigo aperto (quando sistemi la spesa usa se disponibile funzione dedicata). In più tenere il frigo ordinato garantisce migliori prestazioni perché circola più aria. E se il tuo frigo non è un no frost , ricordati di sbrinare regolarmente il freezer;

: non inserire cibi caldi ed evita di stare spesso con il aperto (quando sistemi la spesa usa se disponibile funzione dedicata). In più tenere il frigo ordinato garantisce migliori prestazioni perché circola più aria. E se il tuo frigo non è un , ricordati di sbrinare regolarmente il freezer; lavatrice : anche in questo caso usala sempre a pieno carico, prediligi temperature basse (30-40 °C) dato che i detersivi per il bucato sono efficaci e scegli il programma eco. Inoltre verifica i consumi reali della tua lavatrice perché spesso la classe energetica dichiarata non va di pari passo con il reale profilo di utilizzo;

: anche in questo caso usala sempre a pieno carico, prediligi temperature basse (30-40 °C) dato che i detersivi per il bucato sono efficaci e scegli il programma eco. Inoltre verifica i consumi reali della tua perché spesso la classe energetica dichiarata non va di pari passo con il reale profilo di utilizzo; climatizzatori: impostali a una temperatura non superiore o inferiore ai 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno; se l’afa e l’umidità sono notevoli, prediligi il la modalità deumidificatore e ricordati di fare la manutenzione periodica.

Il gas in cucina, come ridurre i consumi

Il luogo in cui usiamo più gas è la cucina, ma anche in questo caso è possibile risparmiare sulla bolletta del gas – prosegue Altroconsumo:

se usi il gas solo in cucina valuta di installare un piano cottura a induzione : risparmierai consumi e tempi di cottura;

: risparmierai consumi e tempi di cottura; se devi fare una tazza di tè è meglio usare il microonde piuttosto che mettere il bollitore sul fuoco;

usa i coperchi sia per far bollire l’acqua sia per cucinare;

sia per far bollire l’acqua sia per cucinare; l’uso combinato di forno a microonde e cucina tradizionale consente di ridurre tempi di cottura e quindi uso di gas;

e cucina tradizionale consente di ridurre tempi di cottura e quindi uso di gas; l’uso della pentola a pressione riduce i tempi e quindi i consumi (ideale per tutte le cotture lunghe).

Per quanto riguarda i sistemi per riscaldare l’acqua, l’Organizzazione spiega quali sono le differenze – in termini di costo – dei vari dispositivi.

Boiler elettrico: 802 euro all’anno;

802 euro all’anno; Scaldacqua a pompa di calore: 420 euro all’anno (365 euro se con sconto in fattura/detrazione di cui può usufruire questo dispositivo);

420 euro all’anno (365 euro se con sconto in fattura/detrazione di cui può usufruire questo dispositivo); Scaldabagno a gas naturale (con fiamma pilota, ormai vetusto): 454 euro all’anno;

(con fiamma pilota, ormai vetusto): 454 euro all’anno; Scaldabagno a gas naturale (senza fiamma pilota): 360 euro all’anno.

Risparmiare su luce e gas, le buone abitudini

Sulla bolletta incidono anche le nostre abitudini quotidiane. Ecco, quindi, alcune buone pratiche da tenere in considerazione per risparmiare su luce e gas.

Ricorda sempre di non eccedere con il riscaldamento in casa . È buona norma limitare le temperature in casa a 20 °C nella zona giorno e a 16-18 °C nella zona notte. Riducendo di un grado la temperatura si risparmia circa l’8% della spesa in bolletta. Considerando un consumo di 1.100 metri cubi di gas si tratta mediamente di ben 120 euro all’anno per ogni grado in meno.

. È buona norma limitare le temperature in casa a 20 °C nella zona giorno e a 16-18 °C nella zona notte. Riducendo di un grado la temperatura si risparmia circa l’8% della spesa in bolletta. Considerando un consumo di 1.100 metri cubi di gas si tratta mediamente di ben 120 euro all’anno per ogni grado in meno. Sì alla doccia di 5 minuti , piuttosto che il bagno. Ovviamente ricorda di scegliere un sistema efficiente per l’acqua calda sanitaria.

, piuttosto che il bagno. Ovviamente ricorda di scegliere un sistema efficiente per l’acqua calda sanitaria. Scegli e utilizza bene gli elettrodomestici : non è solo una questione di classe energetica, ma di consumi annui e di corretto utilizzo. Lavare a basse temperature e far andare lavatrice o lavastoviglie a pieno carico ci fa risparmiare energia.

: non è solo una questione di classe energetica, ma di consumi annui e di corretto utilizzo. Lavare a basse temperature e far andare lavatrice o lavastoviglie a pieno carico ci fa risparmiare energia. Limita l’utilizzo di elettrodomestici energivori non indispensabili (asciugatrice, ferro da stiro…).

non indispensabili (asciugatrice, ferro da stiro…). Scegli lampadine Led o a basso consumo e ricordarsi di spegnere quanto non si usa.

Infine, Altroconsumo consiglia di usare i coperchi e sfruttare il calore latente (sia sui fornelli che soprattutto col forno).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!