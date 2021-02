Consumo circolare, l’impegno di Adiconsum nella lotta allo spreco alimentare

Adiconsum è impegnata in diverse Campagne di sensibilizzazione sul consumo circolare rivolte ai consumatori. Tra queste, il progetto “2gether2green: Voglio una casa circolare”, condotto in collaborazione con APPLiA Italia

Oggi ricorre la Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Più del 50% del cibo prodotto viene sprecato tra le mura domestiche; inoltre, ognuno di noi spreca circa 100 grammi di cibo al giorno, per una spesa totale di circa 450 euro a famiglia.

Ma spreco alimentare significa anche impatto negativo sull’ambiente, perché la produzione, il trasporto e la conservazione/stoccaggio del cibo comporta emissioni di gas serra, consumo di acqua, suolo, energia, produzione di rifiuti.

Lo ricorda Adiconsum, associazione impegnata in diverse Campagne di sensibilizzazione sul consumo circolare rivolte ai consumatori, tra cui la lotta allo spreco, uno dei nemici numero uno delle “3 R”: Riduco-Riuso-Riciclo.

Spreco alimentare, “2gether2green: Voglio una casa circolare”

Il progetto “2gether2green: Voglio una casa circolare”, condotto in collaborazione con APPLiA Italia, l’Associazione dei produttori di elettrodomestici, intende svelare ai consumatori i vantaggi dell’economia circolare, che, a differenza dell’economia lineare votata allo sfruttamento incondizionato delle risorse naturali, pone al centro la persona, l’ambiente, il pianeta.

A breve, all’interno del progetto, verrà lanciata anche un’indagine sulle abitudini alimentari degli italiani, per verificarne la sostenibilità.

Il progetto “Shealthy”

Adiconsum, inoltre, partecipa come partner al progetto di respiro europeo “Shealthy”, per la ricerca di nuovi metodi di conservazione di frutta e verdura che ne migliorino la qualità nutrizionale e la durabilità, permettendo di consumare cibi più sicuri e sostenibili e combattendo lo spreco.

Le 4 regole per combattere lo spreco alimentare

Tanti sono gli accorgimenti, anche piccoli, che ci permettono di ridurre lo spreco alimentare. Questi i consigli di Adiconsum:

– Programmare la spesa, gestire bene la dispensa

– Conservare gli alimenti in modo ottimale

– Usare gli avanzi di cucina per ricette creative

– Scegliere alimenti prodotti e confezionati in maniera sostenibile