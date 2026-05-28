Creme solari, Altroconsumo: una buona crema SPF 50 + può essere utilizzata da adulti e bambini

Altroconsumo ha pubblicato i risultati del suo test sulle creme solari SPF 50+ per bambini e famiglie: nei prodotti del test non ci sono potenziali interferenti endocrini

La pelle dei bambini è delicata e i sistemi naturali di difesa non sono ancora completamente sviluppati. La protezione dal sole è quindi una questione di salute. Lo ricorda Altroconsumo, che ha pubblicato i risultati del suo test sulle creme solari SPF 50+ per bambini e famiglie.

Da tempo alcuni filtri UV presenti nelle creme solari sono attenzionati perché potenziali interferenti endocrini, e dal primo maggio 2026 la Ue ha posto lo stop al filtro 4-Methylbenzylidene Camphor.

La buona notizia emersa dal test è che molti ingredienti poco sicuri per la salute non compaiono più, pur essendo ammessi dalla legge. Infatti nei solari del test non ci sono potenziali interferenti endocrini (ethylhexyl methoxycinnamate, homosalate, benzophenone-3) e conservanti (propylparaben, butylparaben). Solo un prodotto contiene l’octocrylene, un filtro solare che in alcuni casi può dare reazioni di fotosensibilizzazione e con un impatto sull’ambiente marino particolarmente negativo.

Creme solari, Altroconsumo: quella per bambini va bene per tutta la famiglia

Altroconsumo spiega che una buona crema SPF 50 + tra quelle testate può essere utilizzata da tutta la famiglia, adulti e bambini, e su tutto il corpo, viso compreso.

“Non è necessario acquistare tanti prodotti: un solare per gli adulti, uno “kids” per i bambini e magari uno specifico per il viso. Dal punto di vista della protezione – spiega l’Organizzazione – non c’è differenza tra solari per il viso e per il corpo, né tra solari per bambini e solari “generici”: tutti contengono filtri UV per proteggere la pelle dai raggi solari. È vero che le formulazioni dedicate ai più piccoli tendono a evitare fragranze allergeniche e ingredienti associati a sensibilizzazioni cutanee, ma ormai anche i solari generici vanno nella stessa direzione soprattutto quelli con Spf 50 e 50+. Le linee dedicate ai bambini, con tanto di packaging ad hoc, rispondono in larga parte a logiche commerciali di differenziazione dell’offerta“.

Per quanto riguarda i solari specifici per il viso – prosegue Altroconsumo – la differenza con quelli per il corpo riguarda soprattutto le caratteristiche cosmetiche: texture più leggere, finish asciutti e caratteristiche pensate per la routine quotidiana urbana o per facilitare l’applicazione del trucco. Quindi per una giornata al mare o in montagna una normale crema solare corpo può essere utilizzata anche sul viso.

Il risparmio è significativo: il prezzo medio al litro delle creme solari viso Spf 50 e 50+ si aggira intorno ai 400 euro, mentre le creme bambini SPF 50+ hanno un prezzo medio di circa 107 euro al litro.

Attenzione: la crema solare da sola non basta

Altroconsumo ricorda che nessuna crema solare è in grado di filtrare il 100% dei raggi ultravioletti. Pertanto, per proteggersi davvero e salvaguardare la propria salute, oltre alla crema solare, bisogna stare il più possibile all’ombra e limitare l’esposizione al sole nelle ore più intense (tra le 11 e le 16), e indossare indumenti leggeri e coprenti, un cappello a tesa larga e un paio di occhiali da sole.

La protezione solare, inoltre, non dura tutto il giorno – sottolinea Altroconsumo -: “una sola applicazione al mattino non basta, la crema va rinnovata ogni due ore e sempre dopo essersi fatti il bagno o aver sudato molto. Senza trascurare le zone sensibili: orecchie, collo, dorso delle mani e piedi che meritano la stessa attenzione del resto del corpo”.

Inoltre, l’Organizzazione ricorda che la dicitura “water resistant” non significa che la protezione continua dopo il bagno, ma che il prodotto resiste all’acqua per un certo periodo, ma non protegge dopo. Quindi una volta usciti dall’acqua è necessario riapplicare il prodotto.