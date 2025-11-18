Cucina italiana, Fiepet: turismo volano da 12 miliardi

La spesa degli stranieri nei pubblici esercizi cresce e l’enogastronomia traina il settore. Fiepet Confesercenti: il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio mondiale sarebbe un moltiplicatore economico e culturale.

Il turismo internazionale continua a premiare il nostro Paese, e lo fa soprattutto grazie alla cucina italiana. Nel 2024 i visitatori stranieri hanno speso 12,08 miliardi di euro tra ristoranti, bar e pubblici esercizi, il 7,5% in più rispetto all’anno precedente. Le proiezioni per il 2025 indicano una nuova crescita, con un totale previsto di 12,68 miliardi (+5%).

A confermare l’importanza del fattore gastronomico c’è un altro dato: i viaggi motivati dall’enogastronomia generano 9 miliardi di euro di spesa diretta. Numeri che rendono la cucina italiana uno dei principali driver nella scelta della destinazione.

L’ipotesi UNESCO: una spinta immediata

Secondo le stime elaborate da Fiepet Confesercenti – diffuse in occasione della riconferma di Giancarlo Banchieri alla presidenza dell’associazione – un eventuale riconoscimento UNESCO della cucina italiana avrebbe un impatto immediato.

Le proiezioni parlano di un aumento delle presenze turistiche tra il 6% e l’8% nei primi anni, seguito da una crescita più moderata, tra il 2% e il 3%, nei successivi cinque. La spinta complessiva potrebbe generare fino a 18 milioni di presenze aggiuntive in due anni.

Il potenziale del riconoscimento non riguarda solo l’arrivo di nuovi turisti. A beneficiarne sarebbe l’intero ecosistema del cibo italiano:

la dieta mediterranea potrebbe rafforzare il proprio peso internazionale;

le tipicità locali e i territori di produzione avrebbero una visibilità mai avuta prima;

crescerebbe l’interesse verso modelli alimentari sani;

aumenterebbero le opportunità per l’export agroalimentare.

Per migliaia di imprese della ristorazione, dell’accoglienza e dell’agroalimentare si tratterebbe di una leva promozionale di valore enorme.

Banchieri (Fiepet): “Servono politiche lungimiranti”

Il presidente nazionale di Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri, invita però alla prudenza: il potenziale c’è, ma senza interventi strutturali rischia di non tradursi in sviluppo concreto.

Oltre alla necessità di semplificazione amministrativa, investimenti e formazione qualificata, Banchieri sottolinea il nodo del personale:

“Un’impresa della ristorazione su due fatica a trovare lavoratori adeguatamente formati. Servono competenze, anche dall’estero, e supporto per sviluppare percorsi formativi oltre i confini nazionali. Da soli non possiamo più farcela.”

Un mercato imprenditoriale in trasformazione

Mentre i consumi crescono, il settore vive una fase complessa. Negli ultimi dieci anni le imprese attive nella ristorazione sono aumentate di 1.467 unità, ma il confronto 2024–2023 segna 4.038 chiusure.

Le regioni più colpite sono Lombardia, Veneto, Lazio e Sicilia, mentre Sud e Isole mostrano una maggiore vitalità imprenditoriale. Le imprese individuali restano la forma più diffusa, indice di un comparto ancora basato sulla microimprenditorialità.

Sul fronte del fatturato, Istat stima per il 2025 una crescita dell’1,7%. Nel confronto europeo (2015–2024), l’Italia registra un +35,8%: un progresso significativo, ma inferiore alla media UE e sotto i principali Paesi concorrenti.

Tra simbolo culturale e motore economico

La ristorazione italiana rimane un’eccellenza riconosciuta nel mondo, un biglietto da visita culturale e una risorsa economica fondamentale. Per Banchieri, l’eventuale riconoscimento UNESCO rappresenterebbe una spinta eccezionale, ma va accompagnato da misure che permettano alle imprese di crescere e di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro:

“Se il mondo riconoscerà ufficialmente il valore della cucina italiana, dovremo essere pronti a trasformare questa occasione in sviluppo duraturo.”

L’Italia, intanto, continua a essere scelta anche per ciò che mette nel piatto. E il 2025 potrebbe segnare un nuovo anno di crescita, tra turismo, qualità gastronomica e un patrimonio culinario sempre più centrale nella narrativa del Paese.