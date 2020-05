Cuffie noise cancelling, ecco quali acquistare nel 2020

Oggi molti di noi lavorano da casa come non mai, e così facendo scoprono di dover affrontare nuove sfide. Una di queste è trovare un modo per ridurre la confusione creata dai familiari o dai coinquilini in modo che possiamo concentrarci sui compiti da svolgere, o anche soltanto per ritagliarci un momento di pace catapultandoci nel silenzio.

Le cuffie noise cancelling (letteralmente “cancellazione del rumore“) sono ottime per questo.

In effetti, molte persone le usano anche quando non ascoltano musica, proprio come un modo per creare una sorta di bolla entro la quale entrare per nascondersi dal mondo esterno e riuscire finalmente a concentrarsi.

Naturalmente, la nostra lista, che stiamo per esporti, comprende le migliori cuffie noise cancelling del 2020 in grado di farti vivere un’esperienza sonora del tutto fuori dal comune.

La maggior parte di questi dispositivi include anche un microfono per comunicare con amici e familiari o persino per fare quelle conference call che vanno tanto di moda in questo momento. E la cancellazione del rumore tende ad andare di pari passo con la connettività Bluetooth, offrendo la libertà del wireless e una durata della batteria per 20 o più ore.

Ecco la lista delle migliori cuffie noise cancelling aggiornata al 2020

Alcuni ti consentono semplicemente di attivare o disattivare la cancellazione del rumore, il che va bene, se stai ascoltando della musica mentre ti trovi su un treno o un aereo. Altri modelli ti offrono una maggiore flessibilità e la possibilità di regolare l’efficacia della cancellazione del rumore in base a dove ti trovi. Se ti trovi fuori e hai bisogno di isolarti un attimo, questo è il metodo migliore per leggere, correre, pensare, senza subire le conseguenze dell’inquinamento acustico.

Alcuni vantano anche funzionalità aggiuntive come il sistema NFC, che consente di collegare le cuffie con gli smartphone Android compatibili semplicemente toccando il telefono con uno degli auricolari. Quindi, ecco le migliori cuffie con cancellazione del rumore in circolazione nel 2020.

Sony WH-1000XM3

I WH-1000XM3 sono gli ultimi dispositivi antirumore over-ear di Sony, oltre ad avere una qualità del suono equiparabile a pochi altri. Molte funzioni vengono sostituite dai loro predecessori (che sono presenti in fondo a questo elenco), tra cui l’ottimizzatore della pressione atmosferica (che aumenta la cancellazione del rumore durante il volo), i controlli del touchpad e l’app di controllo delle cuffie.

Grazie a una batteria a ricarica rapida, dopo circa dieci minuti ti offrono ben cinque ore di utilizzo. I loro spessi cuscinetti imbottiti avvolgono completamente le orecchie per un maggiore comfort e un ulteriore isolamento.

Per le WH-1000XM3, Sony è passata dall’amplificazione digitale a quella analogica ottenendo risultati spettacolari. Producono un suono dalla qualità ineccepibile, che dà a ogni strumento, effetto e voce una resa totalmente nuova: è una gioia per le orecchie. I suoni vocali sono focalizzati e diretti, ma gli strumenti che li circondano giungono al tuo udito in un modo che ti fa sentire come se fossi davvero a un concerto dal vivo:considerate il top anche da siti di settore.

Bose Noise Cancelling 700

Questo modello non possiamo considerarlo allo stesso livello del precedente, specialmente dal punto di vista del rapporto qualità prezzo e dell’autonomia, ma sicuramente sono delle cuffie over ear di assoluta funzionalità e rendimento.

Questo modello rispetto ad altri della collezione Bose si distingue per la qualità dell’audio, per il design raffinato e si differenzia anche per essere riuscito a cancellare quasi del tutto del rumore del microfono telefonico.

Sony WH-1000XM2

Questo modello è quasi introvabile ma chi riuscirà a procurarsi queste cuffie non rimarrà deluso, soprattutto per la qualità sonora e per le varie funzionalità che offre.

Per esempio contiene la modalità suono ambiente che permette, grazie alla presenza di microfoni incorporati, di far passare solo le frequenze medie e alte; molto interessante anche la funzione rapida attenzione che abbassa i volumi di suoneria, chiamate e musica e consente di far ascoltare in maniera chiara i suoni ambientali.

Bose QuietComfort 35 II

Tra le caratteristiche più apprezzate di questo modello ci sono sicuramente la comodità e la leggerezza, che lo rendono perfetto per gli spostamenti e i viaggi. L’azienda Bose ha grande esperienza nel settore e questo modello è uno dei gioielli soprattutto perché offre una delle cancellazioni del rumore migliori presenti nel mercato.

Sony WF-1000XM3 True Wireless

Non esageriamo se affermiamo che queste cuffie hanno introdotto e sdoganato dei nuovi standard, soprattutto per quanto riguarda la riduzione del rumore, che è assolutamente soddisfacente, e per la qualità audio, che è decisamente maggiore della media.

Il modello di cuffie Sony WF-1000XM3 True Wireless è entrato in questi anni nella classifica delle migliori cuffie bluetooth anche per il suo design gradevole e per la comodità di uso e di trasporto.

Jabra Elite 85H

Questo modello è molto conosciuto sia dagli addetti del settore e sia dagli appassionati soprattutto per la sua autonomia, che è di ben 36 ore, ma anche per l’aspetto estetico che è assolutamente gradevole. Inoltre si caratterizza anche per le tante possibilità e di funzionalità di personalizzazione del suono, anche se i più esperti potrebbero storcere il naso per il fatto che non possiede i codec più recenti.

Apple AirPods Pro

Queste cuffie sono assolutamente valide e rappresentano l’ultimo modello true wireless di Apple e hanno come principale difetto il prezzo, che è decisamente eccessivo, e che si avvicina a circa 300 euro. Rispetto ai modelli precedenti sono migliorate sia dal punto di vista del design, che della cancellazione del rumore e soprattutto per la qualità del suono.

Marshall Monitor II ANC

Questo modello è sicuramente il più performante di questa casa produttrice soprattutto dal punto di vista della qualità audio:le sonorità risultano equilibrate e i suoni sono molto piacevoli nel complesso.

Inoltre sono molto valide sia per i comandi che sono molto facili da usare, che per la presenza delle applicazioni per smartphone, anche se bisogna ammettere che non spiccano in termini di qualità della cancellazione del rumore.