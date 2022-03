Diritti dei Consumatori: energia e risparmio tra i temi più trattati dalle Associazioni

Oggi ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, istituita per ricordare il giorno in cui, nel 1962, John Fitzgerald Kennedy stabilì i quattro diritti fondamentali dei consumatori: alla sicurezza dei prodotti, ad una completa informazione, ad una libera scelta e ad essere ascoltati.

“In un momento di crisi globale, come quello che stiamo attraversando, con l’inflazione arrivata ai massimi storici, con l’aumento indiscriminato e speculativo dei costi dell’energia e del carburante, gli italiani perdono potere d’acquisto, vedendo depauperare sempre più stipendi e pensioni”. Lo ricorda l’associazione Adoc, che richiama l’attenzione sulle attuali difficoltà dei consumatori: fare la spesa, riempire un carrello, pagare le bollette, oppure fare un pieno di benzina.

“Troppo spesso – spiega Adoc – il mercato è stato il luogo della manipolazione e della speculazione, della disuguaglianza, della distruzione di ricchezza e dell’esclusione sociale. Una presenza attiva dei consumatori contribuirebbe a riequilibrarlo. Per tutti questi motivi il 15 marzo è un giorno importante”.

Una ricorrenza che – conclude Adoc – evidenzia gli sforzi e i sacrifici fatti movimento consumerista nel corso degli anni per dare voce ai consumatori, tutelarli, difenderli e orientarli ad un consumo consapevole e critico.

Diritti dei Consumatori, il CTCU presenta la relazione annuale 2021

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori, il Centro Tutela Consumatori Utenti presenta la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente. Un documento che racconta l’impegno dell’associazione a tutela dei consumatori nel secondo anno di pandemia.

Oltre 12.300 consulenze effettuate, più di 42.000 contatti avuti, una somma record di oltre 3,7 milioni di euro rimborsati ai consumatori: è il bilancio del lavoro del CTCU nel 2021. In particolare risparmio, energia e le conseguenze della pandemia sono le tre principali tematiche trattate durante tutto l’anno.

“Ancora di più che negli anni passati – spiega l’associazione – le famiglie erano alla ricerca di possibilità di risparmio su tutti i fronti. Da parte nostra abbiamo quindi provveduto a fornire informazioni, consigli e suggerimenti sulla tematica, rilanciando il nostro, già molto popolare, libretto contabile online attraverso una nuova edizione dopo più di 13 anni dalla prima uscita”.

Gli ultimi mesi del 2021, in particolare, sono stati contrassegnati dall’esplosione del “caro energia”, un tema caldo ancora oggi. Il CTCU ha fornito anche consulenza ed assistenza riguardo molti casi di prestazioni e servizi già pagati, ma non usufruiti a seguito dei prolungati lockdown dovuti alla pandemia.

In testa alla classifica dei casi di consulenza e delle richieste di informazione, troviamo la telefonia, il settore finanziario, l’energia e la casa, che sono stati anche quest’anno gli argomenti più richiesti. La somma complessiva recuperata per i consumatori ha raggiunto il livello record di oltre 3,7 milioni di euro e la maggior parte di tale somma è stata ottenuta attraverso accordi di natura negoziale con le controparti.

Tutela in via giudiziale in Italia e all’estero

Per quanto riguarda, infine, le azioni di classe e i procedimenti legali collettivi il CTCU spiega che, mentre da un lato stanno diventando sempre più significativi, dall’altro sono soggetti sempre ad una sorta di “spada di Damocle” per quanto riguarda la loro realizzabilità economica.

Nel 2021 – segnala l’associazione – nell’ambito della prima azione collettiva transfrontaliera in Europa, è stato aperto il registro dell’azione di classe nella causa contro il colosso Volkswagen AG presso il Tribunale Regionale Superiore di Braunschweig. L’azione è in corso.

Diritti dei Consumatori, i progetti di Adiconsum

In occasione della Giornata di oggi Adiconsum ricorda l’impegno dell’associazione in tema di sostenibilità ambientale, economica e sociale, attuato attraverso varie iniziative e progetti a livello nazionale ed europeo. Tra questi il progetto “Sostenibile anche per noi”, finanziato dal Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Avviso n. 2/2020.

“La sostenibilità – spiega Adiconsum – presuppone un cambio profondo del modo di pensare, di vivere, di consumare. Per poterla attuare serve il supporto di tutti. Nessuno può e deve rimanere escluso o indietro. Con “Sostenibile anche per noi” ci poniamo l’obiettivo di far comprendere, in particolare ai gruppi sociali svantaggiati, le famiglie a basso reddito, le persone con basso grado di istruzione, le persone colpite dal digital divide, gli anziani, che cos’è la sostenibilità e perché è così importante perseguirla”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!