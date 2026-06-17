Diritto di recesso e telemarketing, in arrivo dal 19 giugno importanti novità per i consumatori

Il 19 giugno scattano due importanti novità per i consumatori, in materia di telemarketing e di acquisti online. Per quanto riguarda acquisti e contratti conclusi online – ricorda l’associazione Codici – entra in vigore una procedura digitale destinata a rendere più semplice l’esercizio del diritto di recesso, secondo quanto previsto dal nuovo art. 54-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 209/2025 in recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673.

In particolare, tutti i siti e le app che vendono online a consumatori dovranno integrare una funzione digitale dedicata al recesso.

“Con l’introduzione del pulsante di recesso si afferma un principio molto semplice ma fondamentale – dichiara l’avvocato Antonella Votta, referente del Settore Privacy e Nuove Tecnologie di Codici –, ovvero che uscire da un contratto deve essere facile quanto entrarvi. I consumatori non dovranno più affrontare percorsi complicati o procedure poco intuitive per esercitare un diritto già riconosciuto dalla legge. Chi vende online dovrà predisporre una funzione chiaramente visibile e facilmente raggiungibile, che consenta di comunicare il recesso in modo rapido e diretto”.

Diritto di recesso, la nuova procedura

Come spiegato dall’associazione, la nuova procedura prevede che il consumatore possa avviare la richiesta direttamente dall’area dedicata del sito o dell’app, inserendo le informazioni necessarie per identificare il contratto e confermando poi la volontà di recedere. Una volta completata l’operazione, il professionista dovrà inviare una conferma della richiesta con l’indicazione della data e dell’ora di trasmissione.

“Un altro aspetto particolarmente importante riguarda il contrasto ai cosiddetti ostacoli digitali – sottolinea l’avvocato Votta –. Non sarà sufficiente inserire un pulsante qualsiasi. Le imprese non potranno nascondere la funzione in sezioni difficili da trovare, né utilizzare schermate o messaggi studiati per scoraggiare il consumatore dal recedere. L’obiettivo della nuova disciplina è garantire un percorso trasparente e realmente accessibile”.

Per i consumatori, dunque, la novità rappresenta un rafforzamento concreto delle tutele negli acquisti online. La possibilità di esercitare il recesso con pochi passaggi rende più semplice correggere decisioni prese in modo impulsivo, rinunciare a servizi non più desiderati o interrompere rapporti contrattuali senza inutili complicazioni.

Telemarketing, più tutele per i consumatori

Da venerdì prossimo, inoltre, diventano a tutti gli effetti operative alcune misure introdotte lo scorso aprile col Decreto Bollette, che mirano a tutelare i consumatori dal telemarketing aggressivo.

“In particolare – ricorda il Codacons – dal 19 giugno gli operatori del settore luce e gas potranno inviare messaggi commerciali o proporre al telefono contratti di fornitura solo se l’utente ha fornito espresso consenso. Non solo, i contratti energetici stipulati in violazione delle nuove disposizioni sono considerati nulli e perdono validità legale. Misure che saranno presto estese anche al settore delle tlc attraverso il Dl carburanti in fase di pubblicazione”.

Per il Codacons si tratta di “una rivoluzione che pone in capo agli operatori l’obbligo di dimostrare la validità del contratto stipulato, ma che non conclude l’iter sul telemarketing. Manca – sottolinea l’associazione – il numero identificativo univoco a tre cifre da assegnare agli operatori di luce e gas, una misura prevista dal decreto e al vaglio dell’Agcom, che servirà ai consumatori per identificare in modo immediato il chiamante”.

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