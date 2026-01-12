Dispositivi e App Fitness Tracker, come difendersi dal furto e dall’abuso di dati personali. I consigli del Garante

Allenarsi in autonomia, a casa o all’aperto, spesso senza istruttore fisico è una realtà sempre più diffusa in Italia. In questo articolo abbiamo parlato dei pro e contro dell’home fitness affrontando anche il ruolo delle nuove tecnologie, sempre più utilizzate. Secondo l’Istat il 18,7% degli sportivi (più donne che uomini, 20,9% contro 17,1%) ha dichiarato, infatti, di praticare sport tramite l’ausilio di applicazioni online dedicate al fitness, tramite social network o siti web specializzati di palestre o centri sportivi. L’uso delle nuove tecnologie per la pratica sportiva è poco diffuso tra i giovanissimi fino 14 anni (5,1%), cresce nelle età successive e raggiunge i livelli più elevati tra i giovani adulti di 25-44 anni (29,1%).

L’utilizzo di queste app prevede un processo di registrazione con creazione di account con il rilascio di dati personali e non solo. In particolare, i dispositivi fitness tracker servono a misurare l’attività fisica e a monitorare alcuni parametri di salute, come passi, distanza, calorie consumate, battito cardiaco, sonno, livello di stress, peso e alimentazione.

Questi dispositivi e app fitness tracker raccolgono quindi moltissimi dati e – fa notare il Garante Privacy – sono integrati nell’Internet delle cose (IoT). Sono cioè capaci di dialogare e scambiare informazioni con altre app e altri dispositivi come il pc o lo smartphone. Ciò aumenta notevolmente le possibilità di trattamento e diffusione dei dati personali raccolti da tali strumenti, per finalità e con modalità di cui non sempre siamo consapevoli. Spesso chi utilizza questi dispositivi tende a condividere sui social i risultati raggiunti e le proprie performance. Un gesto apparentemente innocuo che, però, può esporre, anche senza rendersene conto, a una maggiore diffusione di dati personali sensibili, come la propria posizione o informazioni legate alla salute.

Il Garante Privacy ha messo a punto un decalogo con 10 consigli per proteggere i propri dati durante l’utilizzo di queste App.

L’informativa privacy deve essere sempre disponibile e letta con attenzione, poiché contiene informazioni importanti come ad esempio per quanto i dati tempo verranno conservati. Non tutti i dati che ti vengono richiesti sono necessariamente indispensabili alle funzioni dell’App. Il Garante consiglia di disattivare alcune funzioni non essenziali nella comune attività di fitness (vale a dire, non professionistica): come le funzioni per monitorare il sonno, i pasti, ecc. E se possibile, usa uno pseudonimo. I fitness tracker possono richiedere connessioni ad altri dispositivi o app, aumentando la condivisione dei dati personali. Se non è indispensabile, evita di concedere autorizzazioni. Eventuali malintenzionati potrebbero usare queste condivisioni di accesso per cercare di veicolare virus e malware. Attenzione alla condivisione sui social: diffondere, anche involontariamente, dati sensibili può comportare rischi concreti. Pubblicare percorsi, orari e giorni delle attività sportive come la corsa, significa infatti rendere noti i propri spostamenti e i momenti di assenza da casa, esponendosi a possibili conseguenze indesiderate. Scarica le app solo da siti ufficiali e per l’accesso imposta delle password, anche con autenticazione di accesso a più fattori. In caso di connessione Bluetooth ricorda di disconnettere il dispositivo e, in generale, di spegnere il Bluetooth quando non li usi. Infine, connetti il tuo dispositivo a una rete wi-fi solo se sei certo degli standard di sicurezza adottati contro virus e rischi di intrusione. Cancellare periodicamente i dati può essere una tutela contro diversi rischi di furto o abusi. I minori dovrebbero usare dispositivi e app per il monitoraggio sportivo solo con la supervisione di un adulto. Se la app è inutilizzata in alcune ore del giorno o di notte è preferibile spegnere il dispositivo oppure disattivare alcuni sensori e/o alcune funzioni di rilevamento. Se dovessi decidere di non utilizzare più il dispositivo o la app fitness tracker, assicurati di cancellare i dati, disconnettere l’account e disinstallare la app. La prima azione di difesa contro il furto o l’abuso di informazioni personali è la consapevolezza. Sul portale del Garante Privacy tutte le regole a protezione dei dati personali sono spiegate in maniera semplice. Inoltre, è possibile rivolgersi per informazioni, chiarimenti o segnalazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Garante.