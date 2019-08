E-cig, Altroconsumo chiede intervento dell’Antitrust sull’influecer marketing

Tra i giovanissimi l’immagine dell’e-cig è quella di un prodotto cool e alla moda ma l’OMS mette in guardia: prodotto dannose per la salute, serve regolamentazione

E-cig, per I giovani sono cool ma l'OMS punta il dito

Cresce il popolo dei baby “svapatori”, ovvero dei ragazzi tra i 13 e 15 anni che fanno uso di e-cig. Secondo i dati del Global youth tobacco survey, Iss e Ministero della Salute il 18% dei giovanissimi italiani è solito a questa abitudine, con un aumento del 125% rispetto al 2014.

Tra i giovanissimi l’immagine dell’e-cig è quella di un prodotto cool e alla moda, grazie a un design ricercato e a una pluralità di aromi per tutti i gusti, da mojito e pina colada a fragola e caramello.

Accade quindi che se un tempo le e-cig venivano percepite come un mezzo per smettere di fumare oggi sono un potenziale primo passo che porterà i giovani a essere fumatori delle sigarette tradizionali.

Il settore e-cig fiorisce e il marketing aumenta sempre di più, anzi a farla da padrone con pratiche spregiudicate che aggirano la normativa di divieto di pubblicità per questa categoria di prodotti è il cosiddetto social media e influencer marketing, ossia il coinvolgimento di influencer che attraverso i loro contenuti social ne promuovono (in maniera esplicita o occulta) l’uso e l’immagine di tendenza.

Le e-cig sui social

Facendo una ricerca di hashtag su Instagram (#svapo #vape #vapeporn #svapoitalia #svapomania…) emergono numerosi post sul prodotto o di ragazzi giovanissimi che lo utilizzano per sentirsi alla moda e popolari tra i coetanei.

Ma la normativa è chiara: la vendita di liquidi con nicotina ai minori non è legale e sono vietati i messaggi pubblicitari che promuovono sigarette elettroniche e liquidi.

Poiché l’influencer marketing sui social non può essere in contrasto con le normative, Altroconsumo ha chiesto l’intervento dell’Antitrust segnalando queste pratiche scorrette.

A questo scenario va ad aggiungersi la posizione dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità che – nel rapporto Epidemia globale di tabacco 2019 appena pubblicato – afferma che le e-cig “sono senza dubbio dannose e quindi dovrebbero essere soggette a regolamentazione”.

Le osservazioni dell’OMS

L’OMS conferma che questi prodotti possono rappresentare una porta di ingresso verso il fumo convenzionale o portare ad una rinormalizzazione del fumo nella società. Secondo l’OMS, quindi, i vari Paesi dovrebbero applicare il divieto di pubblicità, di aromatizzazione dei prodotti e l’introduzione di politiche che obblighino i produttori a rendere i prodotti poco attraenti per i giovani al fine di scoraggiarne l’utilizzo.

Anche oltreoceano la situazione è allarmante: negli USA tra il 2017 e il 2018 c’è stato un aumento del 48% nell’uso di e-cig nelle scuole medie e del 78% nelle scuole superiori (si tratta di 1,5 milioni di svapatori in più in 12 mesi, in totale più dei giovani fumatori di sigaretta).

Alla luce di questi dati, l’FDA (Food and Drug Administration) si è dichiarata seriamente preoccupata e dopo aver esaminato l’utilizzo degli Influencer da parte dei produttori è intervenuta emanando un piano per la prevenzione e l’educazione dei ragazzi, proponendo ai produttori di cambiare e frenare le strategia di marketing.