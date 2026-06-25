E-commerce, Antitrust sanziona Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta

Secondo l’Autorità la società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”

L’Antitrust ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta.

L’Autorità – si legge in una nota – ha accertato che “la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore””.

Antitrust: promozione ingannevole di prezzi e sconti

“In tal modo – sottolinea l’Autorità – Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/”.

Per l’Antitrust si tratta di “una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità””.

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