E-commerce, “Buy and Share”: chiuso un sito ne apre un altro uguale. E cerca di piazzare recensioni positive

Stop a sharazon.it e subito compare sharazon.shop con le stesse modalità di vendita che l’Antitrust aveva bloccato poco tempo fa. La denuncia viene dalla Casa del Consumatore, che cura il sito di recensioni sull’e-commerce Shopping Verify e ha sospeso le recensioni positive che stavano arrivando, a cinque stelle, sul nuovo sito di sharazon.

Ma di cosa stiamo parlando? Di un sito internet sospeso, uno nuovo tornato online e di una modalità di vendita, il Buy and Share, che ha conquistato l’attenzione delle associazioni dei consumatori e dell’Autorità Antitrust perché paragonata a una sorta di moderna catena di Sant’Antonio, dove l’offerta vantaggiosa è condizionata all’adesione di altri consumatori.

Come funziona il Buy and Share

La cronaca, dunque. Con un recente provvedimento d’urgenza l’Antitrust ha imposto la chiusura del sito sharazon.it ed ecco spuntare il sito sharazon.shop, che presenta le stesse modalità di vendita e lo stesso contenuto di sharazon.it.

Come funziona il Buy and Share? L’offerta commerciale di siti del genere non consiste, ricorda la Casa del Consumatore, nella vendita di prodotti immediatamente disponibili ad un prezzo scontato, ma nel solo ingresso in un “gruppo di acquisto”, in cui la condizione indispensabile per l’ottenimento del bene alle promesse condizioni di favore è l’adesione di altri consumatori.

L’importo versato dai consumatori costituisce quindi solo una “prenotazione” che consente l’inserimento in una lista gestita e organizzata dalla stessa sharazon nella quale gli aderenti alle offerte vengono progressivamente inseriti al fine di “compensare” la prenotazione dei precedenti consumatori e consentirgli di ottenere il bene prescelto al prezzo scontato.

«L’Autorità ha ritenuto necessario un intervento di urgenza, non essendo fornite ai consumatori adeguate informazioni sui criteri di funzionamento del processo di acquisto, sulle modalità e tempi di scorrimento della lista di attesa, ai fini della procedura di compensazione, nonché – soprattutto – sull’effettiva possibilità di ottenere la consegna del bene prenotato». Inoltre i consumatori che hanno fatto prenotazioni su sharazon di solito non hanno ricevuto il bene prenotato al prezzo scontato e risultano essere stati ostacolati nell’esercizio dei diritti contrattuali ed in particolare nella possibilità di esercitare il recesso e nell’ottenere il rimborso integrale delle somme versate.

Con l’intervento cautelare è stato quindi ordinato a sharazon di sospendere ogni attività diretta all’utilizzo della modalità di vendita subordinata alla successiva adesione di altri consumatori, nonché alla vendita di prodotti presentati come disponibili ma in realtà non pronti per la consegna. Però, denuncia la Casa del Consumatore, ricevuta la notifica del provvedimento «sharazon è stato chiuso e sharazon.shop è stato aperto, continuando la stessa attività di sharazon».

“Abbiamo sospeso i commenti a cinque stelle”

Non solo. L’associazione denuncia di aver ricevuto su Shopping Verify decine di commenti a cinque stelle sul nuovo sito.

«Incuriositi dall’inconsueta mole e positività dei commenti, anche grazie ad alcune segnalazioni di consumatori, siamo venuti a conoscenza che il sito promuove le recensioni su ShoppingVerify con un regolamento ben preciso».

In pratica esiste un regolamento interno che promuove recensioni a cinque stelle e dà loro un punteggio. «Il “regolamento” di sharazon è chiaramente finalizzato ad ottenere, promettendo punti, recensioni falsamente positive, anche duplicate o triplicate – spiega la Casa del Consumatore – Per questa ragione abbiamo sospeso la pubblicazione di tutti gli entusiastici commenti a cinque stelle sul sito sharazon.shop e abbiamo eliminato il sito sharazon e tutti i suoi commenti da ShoppingVerify».

Casa del Consumatore ha predisposto un modello di richiesta di rimborso, e l’invio da parte dell’associazione della richiesta di rimborso al venditore via pec.

«Dopo l’invio delle prime diffide si valuterà, in base alle risposte del venditore, se siano necessarie ulteriori azioni, anche collettive, che saranno valutate dai legali dell’associazione e comunicate a tutti gli aderenti». C’è un numero verde cui fare riferimento: è il servizio di assistenza agli acquisti online di Casa del Consumatore al numero verde 800.168.566 da telefoni fissi (o 02 8716905 da cellulari), attivato nell’ambito del progetto “La spesa che sfida”.