Energia, Adiconsum: estendere fino a marzo 2027 la possibilità per gli utenti vulnerabili di passare al STG

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha confermato con la Delibera 267/2025/R/eel la possibilità, per gli utenti vulnerabili che sono attualmente serviti nella Maggior Tutela o nel Mercato libero, di passare al Servizio a Tutele Graduali (STG), così come stabilito nelle precedenti Delibere.

Secondo quanto stabilito con la Delibera, il ricorso da parte di alcuni operatori al TAR Lombardia non modifica le condizioni preesistenti.

Utenti vulnerabili, la richiesta di Adiconsum

“Con la Delibera – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – rimane salvaguardata la facoltà dei consumatori vulnerabili di passare al Servizio a Tutele Graduali entro il 30 giugno 2025“.

“Adiconsum – continua De Masi – rileva però che la data del 30 giugno non è più adeguata a tale passaggio in quanto troppo ravvicinata, per cui chiede al Governo e all’ARERA che tale facoltà venga concessa ai clienti vulnerabili fino alla scadenza naturale del Servizio a Tutele Graduali prevista per marzo 2027″.