Un italiano su quattro ha letto fumetti nell’ultimo anno mentre solo uno su tre non ha mai letto questo genere. Dopo il boom post pandemia, il mercato si va stabilizzando

Fumetti, mercato verso la stabilità, i lettori sono tanti e curiosi (Foto Erik Mclean per Pexels)

I lettori di fumetti sono curiosi, trasversali e si spostano anche su altri generi letterari. I fumetti hanno triplicato il loro mercato dal 2019 prepandemia al boom post Covid, poi sono scesi, e ora vanno verso la stabilizzazione delle vendite. Un italiano su quattro (il 24%) ha letto fumetti negli ultimi dodici mesi ma il bacino di chi li frequenta e li ama è molto più ampio. C’è un ulteriore 39% di italiani che li ha letti in un passato più lontano spostandosi poi verso altri generi e altre letture. In pratica solo un italiano su tre (34%) non ha mai letto un fumetto.

I dati sull’andamento dei fumetti, sui lettori e sui generi, vengono dall’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE) sulla lettura a cura di Pepe Research e sono stati presentati a Lucca Comics & Games durante l’incontro “I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori”.

Vendite, crescita record dal 2019, andamento annuale discontinuo

Un capitolo riguarda l’andamento delle vendite. Dal 2019 a oggi le vendite di fumetti (in librerie, online e nei supermercati) hanno complessivamente segnato una crescita record del 193% a copie (6,28 milioni di copie vendute complessivamente nei primi nove mesi del 2025) e del 196% a valore (59,5 milioni di euro).

L’andamento annuale è stato invece molto discontinuo. Dal 2019 la crescita ha triplicato il mercato ma con un andamento che segnala un aumento di vendite a copie (nei primi nove mesi dell’anno rispetto al precedente) del 20,2% nel 2019, del 37,2% nel 2020, del 170,9% nel 2021 per poi scendere rispettivamente del 15,9% (2023), del 9,5% (2024) e del 2,8% nel 2025 (dati NielsenIQ Bookdata).

Lettori di fumetti e altri generi

«I numeri delle prime due settimane di ottobre – spiega Emanuele Di Giorgi (Tunué-AIE) – ci dicono che andiamo verso un assestamento, tanto che a copie siamo a una flessione cumulata di solo lo 0,4% rispetto l’anno precedente. Siamo in presenza di un mercato che va stabilizzandosi e che è sempre più competitivo: i lettori di fumetti sono lettori che trovano risposte al loro desiderio di lettura anche in altre forme di fiction, narrativa di genere ma non solo. È un mercato grande e contendibile, con un pubblico curioso e dagli interessi variegati».

Il 48% di chi non ha letto fumetti negli ultimi dodici mesi, ma lo ha fatto negli anni precedenti, dichiara di averli messi da parte solo temporaneamente per fare spazio a gialli, horror, romance, fantasy, fantascienza e molto altro.

Manga & Co

Per quanto riguarda i generi dei fumetti, dal 2019 a oggi il manga è cresciuto del 280,7% e copre oggi il 74,4% di tutte le vendite di fumetti.

I fumetti per ragazzi sono cresciuti del 270,6% e rappresentano adesso il 14,3% delle vendite. La graphic novel è cresciuta del 12,5%, rappresentando il 10,1% del mercato. Solo le «strisce» sono in flessione del 30,2%, rappresentando oggi una quota di mercato marginale pari all’1,2% di tutte le vendite.

Il profilo dei lettori? Fra la popolazione generale 15-74 anni i lettori di fumetti sono il 24% del totale mentre fra gli uomini questa percentuale cresce al 32%. Legge fumetti il 50% dei 18-24enni, il 49% dei 15-17enni, il 38% dei 25-34enni. I lettori sono infine il 29% tra i laureati e il 29% tra i lettori forti (più di 12 libri l’anno, fumetti esclusi).