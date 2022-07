“Fuori di testa”, a Gros Supermercati il riconoscimento del miglior rapporto qualità prezzo

Nella cornice del Festival “Fuori di Testa”, Festival delle Imprese e dei consumatori per un mercato equo e sostenibile, Konsumer Italia, per il terzo anno consecutivo, ha assegnato al Gruppo Gros Supermercati il riconoscimento del miglior rapporto qualità prezzo, anche alla luce dall’indagine che compie per il piano annuale delle associazioni consumatori riconosciute dalla Regione Lazio sull’osservatorio prezzi al consumo.

“Fuori di testa”, l’indagine sul miglior rapporto qualità prezzo

L’indagine, compiuta su 44 punti vendita dei maggiori insegne della GDO nelle 5 provincie del Lazio – spiega Konsumer Italia – si basa sull’analisi del prezzo minimo e massimo per un complesso dei 40 prodotti food maggiormente acquistati dai Consumatori per le necessità del quotidiano. Vengono, inoltre, raccolte interviste all’uscita dei punti vendita sulla soddisfazione del consumatore rispetto agli acquisti operati.

Nell’indagine, ma non rientranti nella logica dell’assegnazione del riconoscimento, vengono analizzati anche altri importanti requisiti a cui la moderna GDO dovrebbe far attenzione, come: la disponibilità di bagni e la loro pulizia, la disponibilità di un parcheggio dedicato, il riconoscimento della garanzia legale sulle vendite no food, la presenza di prodotti del territorio, l’eventuale presenza di prodotti scaduti, la politica di vendita di prodotti prossimi alla scadenza, l’attività sociale e la responsabilità sociale d’impresa.

“Alla GDO – conclude Konsumer Italia – va comunque riconosciuto l’importante ruolo di presidio di prossimità mai venuto meno, malgrado la presenza degli stessi brand anche nei grandi centri commerciali, causa questi del diradamento dei negozi di prossimità, una iattura per tutti i grandi e medi centri urbani sempre più impoveriti nel tessuto sociale e di presidio di legalità a vantaggio della desertificazione delle nostre strade”.

