Gas, ARERA: dal primo giugno la bolletta sale dello 0,3% per i “vulnerabili”

Per il mese di giugno 2026 le quotazioni all’ingrosso sono pressoché invariate e la spesa totale dell’utente tipo aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente. Il Codacons chiede uno sconto sulle accise in bolletta per il periodo estivo

Dal 1° giugno 2026 la bolletta del gas per i “vulnerabili” sale dello 0,3% rispetto a maggio: è quanto comunicato da Arera.

“Come registrato a maggio – spiega l’Autorità in una nota – per il mese di giugno 2026, le quotazioni all’ingrosso sono pressoché invariate e la spesa totale dell’utente tipo aumenta dello 0,3% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (C MEM,m ) è pari a 47,18 €/MWh“.

Gas, UNC: prezzi stabili, ma non è consolante

“Prezzi sostanzialmente stabili. Il che non è una grande consolazione, atteso che dopo la fine della stagione termica i prezzi dovrebbero scendere. Evidentemente il calo della domanda è stato compensato dalle speculazioni nei mercati all’ingrosso, influenzati dall’Effetto Iran e dalla chiusura dello Stratto di Hormuz che avrebbero dovuto incidere sul prezzo del petrolio più che sul gas” così Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, da quando è scoppiato il conflitto in Iran, ossia rispetto ai prezzi di febbraio 2026, oggi i clienti tipo vulnerabili pagano il gas l’11,5% in più, pari a 139 euro su base annua, la luce il 13,1% in più, pari a 73 euro su base annua, per un totale di 212 euro.

Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° giugno 2026 il +0,3% significa spendere, in teoria, 4 euro (+4,07 euro) in più su base annua, nell’ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi. La spesa totale annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2027) sale così, per i vulnerabili, a 1348 euro (1347,7) che, sommati ai 633 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 1.981 euro.

Codacons: il governo vari uno sconto sulle accise in bolletta

Il Codacons chiede “uno sconto sulle accise in bolletta per il periodo estivo, allo scopo di evitare la stangata energetica sui consumatori”.

“L’escalation delle tariffe energetiche – spiega l’associazione – porterà ad una vera e propria stangata estiva sulle bollette degli italiani, considerati i consumi energetici per far fronte all’ondata di caldo, il maggiore uso di sistemi di climatizzazione. Per questo chiediamo al governo di alleggerire la spesa delle famiglie prevedendo per il periodo estivo uno sconto sulle accise in bolletta al pari di quanto fatto per i carburanti”.

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