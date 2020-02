Giocare d’azzardo online, sì ma soltanto nei casino AAMS

Quando si dice casinò AAMS, si indicano in pratica gli unici casinò legali in Italia e possono garantire ai giocatori il gioco sicuro a diversi livelli

Giocare d’azzardo online sì o no? Qualunque sia la propria opinione, in Italia il gioco d’azzardo online è legale e controllato e dunque non ci sono problemi a praticarlo. A patto che si sia maggiorenni e di scegliere soltanto casinò AAMS.

Quando si parla di casinò AAMS in realtà si utilizza un modo di dire ancora usato da molti ma scorretto. AAMS infatti è una sigla che stava per Agenzia Autonoma Monopoli di Stato, ente oggi sostituito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quindi si dovrebbe dire casinò ADM. Fatta questa precisazione, quando si dice casinò AAMS, si indicano in pratica gli unici casinò legali in Italia. Va da sé che se si ha intenzione di cominciare a giocare d’azzardo online bisogna farlo soltanto nei casinò AAMS.

Prima di spiegare perché bisogna scegliere soltanto gli AAMS Casino certificati ADM, cerchiamo di comprendere come funziona il sistema delle concessioni. Questo è molto importante dato che grazie ad esso lo Stato gestisce il gioco d’azzardo. L’ADM, tramite bando stabilisce e valuta i requisiti degli operatori che desiderano aprire un casinò online in Italia. Soltanto i casinò che soddisfano tutti i requisiti ottengono la concessione per un certo numero di anni. Durante i quali dovranno continuare a rispettare i requisiti imposti e subiranno i controlli dell’ADM.

Perché scegliere solo casinò AAMS

Soltanto i casinò online AAMS possono garantire ai giocatori il gioco sicuro a diversi livelli. Ne elenchiamo tre.

Sicurezza dei dati personali – Per iscriversi a un sito di gioco si inseriscono dati personali, si invia un documento di identità, si comunicano tutta informazioni sensibili che vanno protette. I casinò AAMS trattano i dati e comunicano con il giocatore soltanto attraverso protocolli crittografati che impediscono l’accesso a terze parti.

– Per iscriversi a un sito di gioco si inseriscono dati personali, si invia un documento di identità, si comunicano tutta informazioni sensibili che vanno protette. I casinò AAMS trattano i dati e comunicano con il giocatore soltanto attraverso protocolli crittografati che impediscono l’accesso a terze parti. Sicurezza delle transazioni – Chi gioca d’azzardo lo fa per vincere, e solo i casinò online possono garantire transazioni sicure con metodi di pagamento e prelievo diversi. Inoltre solo nei casinò AAMS si può avere la certezza del pagamento delle vincite, e si hanno strumenti di supporto da parte dell’ADM in caso di problemi.

– Chi gioca d’azzardo lo fa per vincere, e solo i casinò online possono garantire transazioni sicure con metodi di pagamento e prelievo diversi. Inoltre solo nei casinò AAMS si può avere la certezza del pagamento delle vincite, e si hanno strumenti di supporto da parte dell’ADM in caso di problemi. Sicurezza dei giochi – Sui casinò online AAMS sono presenti giochi sicuri e certificati. Questo vuol dire che anche i giochi, oltre ai casinò, devono essere approvate dall’ADM. I controlli garantiscono che i giochi soddisfino determinati criteri, come il valore dell’RTP da rispettare per legge. Ma soprattutto che il loro funzionamento sia regolato da un software che si basa su un algoritmo di tipo RNG, che garantisce risultati casuali e non prevedibili.

Gioco responsabile solo nei casinò online AAMS

I casinò online AAMS legali in Italia propongono tutti i tipi di giochi, dei migliori provider italiani e internazionali. La scelta è talmente ampia che si rischia di perdersi, ma per ogni tipologia di giocatore c’è sicuramente un casinò AAMS ideale. Inoltre i casinò legali fanno di tutto per ottenere nuovi iscritti. Per questo i nuovi giocatori avranno molti benefici quando devono scegliere un nuovo sito di gioco. Questo è un altro dei motivi per preferire casinò online AAMS. I bonus e le promozioni dei siti di gioco sono sempre più generosi, e i giocatori possono trarne molti vantaggi. Dai bonus senza deposito che permettono di giocare gratis, ai bonus sulla ricarica. E non bisogna dimenticare le promozioni a base di free spin, che permettono di giocare e vincere senza dover investire soldi propri.

Per il giocatore il casinò online può sembrare il paese dei balocchi. E qui entra in gioco un altro elemento a favore dei casinò online AAMS. Soltanto questi promuovono il gioco responsabile e supportano il giocatore con strumenti e informazioni utili a far sì che i gioco non diventi un problema. Meccanismi come i limiti autoimposti, e anche la possibilità di autoescludersi dal gioco, sono strumenti che solo i casinò legali offrono ai giocatori. Lo scopo è proteggerli dal gioco problematico e far sì che il gioco sia e resti un divertimento.