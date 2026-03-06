Giornata della Donna, Federconsumatori: aumentano del 6% i prezzi dei regali

In occasione della Giornata internazionale della Donna i prezzi dei regali aumentano in media del +6%: è quanto emerso dall’analisi dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che ha rilevato quali sono i regali e i modi più diffusi per festeggiare questa giornata.

Giornata della Donna, più esperienze da condividere al posto di mimose e cioccolatini

Secondo l’analisi di Federconsumatori, anche quest’anno spopoleranno le mimose e i cioccolatini, ma si sta perdendo sempre di più l’abitudine a scambiarsi dei regali, optando per esperienze da condividere insieme (eventi culturali, visite a musei, escursioni, percorsi benessere, cene e degustazioni).

Guardando all’andamento dei prezzi, il costo dei regali o per trascorrere una serata speciale è aumentato mediamente, rispetto al 2025, del +6%. Una cena per due persone, in questa ricorrenza, costerà circa 105,08 euro.

In occasione dell’8 marzo, si registra anche un cambiamento nelle abitudini: sempre più donne, soprattutto tra le più giovani, scelgono di vivere questa giornata non attraverso i tradizionali festeggiamenti, ma partecipando a iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.

“Una scelta – commenta l’associazione – che segna una progressiva distanza da un’idea di celebrazione legata al consumo, privilegiando invece momenti di riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva sui temi dei diritti e dell’uguaglianza. Da anni, infatti, si rileva una crescente sensibilità nei confronti dei temi della parità di genere e dei diritti delle donne“.

“Un tema – prosegue Federconsumatori – su cui non si è posta ancora la dovuta attenzione, visto che nel nostro Paese, ancora oggi, esiste un divario retribuzioni di oltre il 5,6% (dati Istat raccolti nel 2022 e pubblicati nel gennaio 2025). Per non parlare della situazione drammatica sul fronte della violenza di genere e dei femminicidi (i recenti orientamenti assunti con il DL stupri non sono certo un segnale incoraggiante in questo senso)”.

Federconsumatori rinnova, quindi, il suo impegno a “promuovere e rivendicare misure e interventi concreti, affinché i principi di uguaglianza e tutela dei diritti non restino solo dichiarazioni d’intenti, ma si traducano in politiche e azioni”.