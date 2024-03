Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, Confconsumatori: la nostra iniziativa a tutela dei cittadini

Ogni anno, il 15 marzo, la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori serve a ricordare a livello globale i diritti fondamentali dei consumatori e l’importanza di sostenere un trattamento equo, la trasparenza e la responsabilità nel mercato.

Fin dalla sua istituzione, nel 1962, questa ricorrenza ha svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei consumatori e nel galvanizzare l’azione per affrontare le sfide emergenti nel campo della protezione dei consumatori.

Per celebrare la ricorrenza, Confconsumatori ha deciso anche quest’anno di offrire ai cittadini la possibilità di iscriversi alla quota straordinaria di 10 euro presso ognuna delle sedi distribuite sul territorio e presso lo Sportello online. L’iscrizione garantirà 24 mesi di informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata.

«Dopo il successo dello scorso anno – ha spiegato il presidente di Confconsumatori Marco Festelli – abbiamo deciso di riproporre questa iniziativa che facilita l’accesso alla tutela del cittadino. Spingere i cittadini ad attivarsi e a prendere parte degli impegni e delle battaglie che riguardano tutti noi è uno degli obiettivi centrali della nostra attività associativa».

Difendere i diritti dei consumatori

Assistenza e tutela diventano ancora più accessibili in occasione della Giornata mondiale dei diritti del consumatore: a partire dalle ore 9 di mercoledì 13 marzo, e fino alle 24 di venerdì 15 marzo, sarà possibile associarsi a Confconsumatori – sia nelle sedi territoriali che online: https://www.confconsumatori.it/promozione-giornata-mondiale-del-consumatore/

L’iscrizione avrà valore biennale: i soci, per due anni, riceveranno newsletter, periodici e materiali informativi, e saranno invitati a partecipare ai webinar e ai seminari organizzati dall’Associazione. Per il primo anno, inoltre, potranno ricevere consulenze gratuite con gli esperti per risolvere problematiche in materia di consumerismo: dalle truffe online ai viaggi, dalle utenze al risparmio.

Celebrare l’empowerment dei consumatori

I diritti dei consumatori comprendono un’ampia gamma di diritti volti a salvaguardare gli individui da pratiche sleali, garantendone il benessere sul mercato. Sebbene siano stati compiuti progressi significativi nella promozione dei diritti dei consumatori a livello globale, continuano ad emergere nuove sfide in un mercato in continua evoluzione.

I rapidi progressi tecnologici, la globalizzazione e il cambiamento dei comportamenti dei consumatori presentano sia opportunità che rischi per i consumatori. Nel celebrare la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, si riafferma l’impegno a promuovere l’autonomia, la protezione e il benessere dei consumatori al fine d’incentivare un mercato equo, trasparente e rispondente alle esigenze e ai diritti dei cittadini.

