Da zombie e “dolcetto o scherzetto” ai costumi ispirati a film, serie tv e personaggi digitali: l’Halloween 2025 è una festa globale dove moda, tecnologia e creatività si fondono in un mix di fantasia e innovazione.

Un tempo bastavano un po’ di cerone, qualche ragnatela finta e il gioco del “dolcetto o scherzetto”. Oggi Halloween è diventato una vera e propria passerella di costume design, effetti digitali e riferimenti pop.

La notte del 31 ottobre non è più solo un’occasione per spaventare, ma per stupire. Bambini, adolescenti e influencer si sfidano a colpi di outfit sempre più originali, ispirati ai trend globali del cinema, delle serie tv e persino dell’intelligenza artificiale.

KPop Demon Hunters e Wicked dominano le maschere

Il successo mondiale di KPop Demon Hunters, film fantasy musicale da oltre 266 milioni di streaming su Netflix, ha conquistato le classifiche dei costumi più richiesti, in particolare per il pubblico giovane. Le protagoniste Rumi, Mira e Zoey, con i loro look colorati da “cacciatrici di demoni”, spopolano nei carrelli online e nei negozi di e-commerce italiani.

Accanto a loro, tornano le streghe di Wicked for Good, sequel del celebre musical in uscita a novembre, con Glinda ed Elphaba in versione glitterata e regale. Secondo un sondaggio, le due streghe sono tra le ispirazioni più scelte dell’anno, insieme ai personaggi Marvel e ai nuovi eroi de I Fantastici Quattro: Primi Passi.

Non mancano poi i classici moderni come Squid Game, Art il Clown della saga Terrifier e l’intramontabile Famiglia Addams, con Mercoledì e Mano come accessori immancabili.

L’Intelligenza Artificiale si traveste

Nel 2025, anche l’IA entra in scena tra i costumi più creativi. La moda digitale conquista Halloween con l’attrice virtuale Tilly Norwood, prima star interamente generata da intelligenza artificiale: look elegante, trucco futurista e dettagli tecnologici come luci LED o QR code sul braccio.

Seguono i costumi a tema “AI”: il ChatGPT umanoide, con abito bianco o argento e un cartello “Risposta generata in 3 secondi”, o l’assistente virtuale glitchato, con make-up digitale, linee pixelate e outfit neon. Un modo ironico e contemporaneo di fondere umanità e tecnologia anche nella notte più spettrale dell’anno.

Glitter contro paura: la rivoluzione beauty

Accanto al nero, al sangue finto e ai teschi, arriva un Halloween più sparkling. Pinterest segnala un incremento del 600% delle ricerche su “unghie per Halloween”, con decorazioni gotiche ma anche glitterate, mentre TikTok e Instagram lanciano la tendenza del “glam horror”: labbra scure, occhi brillanti e un tocco di rosa ovunque.

Le teenager preferiscono un’estetica meno macabra e più fotografica, fatta di paillettes e luci da selfie, rendendo Halloween un evento sempre più fashion e condivisibile sui social.

Fai da te e vintage: la sostenibilità della paura

Tra le ricerche più popolari su Pinterest e TikTok (+1000%) ci sono i tutorial per decorare casa e organizzare feste homemade: dolci a forma di teschi, pipistrelli e Jack O’ Lantern, allestimenti riciclati e travestimenti fai da te.

La tendenza “green” contagia anche Halloween: si recuperano abiti vintage, si personalizzano vecchi costumi e si punta su materiali riutilizzabili, unendo sostenibilità e creatività.

Halloween 2025: la festa che racconta il presente

Dalle streghe ai personaggi digitali, Halloween si trasforma in uno specchio della cultura contemporanea: tra nostalgia, tecnologia e immaginazione.

Una celebrazione globale che, più che spaventare, incanta — unendo l’universo pop, l’intelligenza artificiale e la voglia di esprimere sé stessi, anche dietro una maschera.