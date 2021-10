Halloween, Adiconsum Lazio: attenzione alla scelta di trucchi e accessori

Il 31 ottobre ricorre la festa di Halloween, ormai popolare anche in Italia. Con l’occasione Adiconsum Lazio raccomanda di fare attenzione a trucchi e accessori dannosi per la salute. Ecco i consigli per festeggiare in sicurezza

Dolcetto o scherzetto? È la frase di rito dei bambini che, il 31 ottobre di ogni anno, bussano alle porte delle case sperando di ricevere in dono dolcetti, caramelle, cioccolatini, e così via. Tra cene a tema, feste in maschera, parchi divertimento, sono tanti coloro che, anche in Italia, si preparano a festeggiare Halloween, vestiti e truccati da streghe, zombie, scheletri, vampiri e chi più ne ha più ne metta, basta che il travestimento sia spaventoso. Tanti altri, invece, approfittano del weekend lungo per concedersi una gita fuori porta.

Halloween, festeggiare in sicurezza

In vista della ricorrenza, Adiconsum Lazio lancia alcuni consigli per festeggiare Halloween in sicurezza, evitando di arrecare danni alla propria salute. Attenzione, in primo luogo, ai trucchi e ai costumi.

Trucchi mostruosi e lenti a contatto colorate – avverte l’associazione – aiutano ad assumere un aspetto spaventoso, ma possono anche nascondere sgradevoli sorprese come sfoghi allergici o danni alla vista. Evitare, dunque, polveri irritanti e spray che potrebbero macchiare i vestiti, o peggio provocare problemi alla pelle.

Attenzione agli accessori e ai dolci

Accessori come spade, bacchette magiche e forconi giocattolo – spiega Adiconsum Lazio – possono contenere piccole parti che potrebbero staccarsi e venire ingoiate. Inoltre alcuni prodotti potrebbero essere nocivi alla salute. Per questo l’associazione raccomanda di comprare solo prodotti autorizzati dall’Unione Europea, quindi con il marchio CE.

Attenzione anche ai dolci. Durante la festa si usa consumare un’elevata quantità di dolciumi, per questo l’associazione consiglia i dolci fatti in casa: non contengono conservanti e sono divertenti da preparare.

A festa conclusa, prima di andare a dormire, bisogna ricordarsi di spegnere le candele e staccare le luminarie dalla corrente e, infine – ultimo consiglio – attenzione a non farsi male con la zucca: meglio far praticare le incisioni da un adulto.