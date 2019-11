Hc Istruzioni per l’uso, come scegliere la perfetta asciugatrice in offerta

Ottenere un bucato asciutto in poco tempo è importante quando non si dispone di spazi in cui lasciare i propri indumenti: ecco perché talvolta può essere una buona soluzione l’acquisto di un’asciugatrice. Ma quale scegliere? Ecco qualche indicazione per poter comprare la migliore asciugatrice in offerta sul mercato.

Come scegliere un’asciugatrice in offerta?

Naturalmente, sul mercato esistono moltissime tipologie di asciugatrici che si differenziano per fasce di prezzo, tecnologie impiegate, programmi e funzioni più disparate. Ecco perché può essere utile orientarsi e riuscire a trovare le migliori asciugatrici in offerta.

Da questo punto di vista, è bene sapere in anticipo che il costo di questo elettrodomestico è normalmente più elevato rispetto ad una semplice lavatrice. Il che, peraltro, è spiegabile alla luce delle funzioni più avanzate che sono accessibili: addirittura, alcuni modelli permettono di ottenere un effetto stirato che farebbe invidia al più performante ferro da stiro.

Tuttavia, scegliendo il modello in funzione di alcune caratteristiche, è possibile optare per l’acquisto online e trovare asciugatrici in offerta ad un ottimo prezzo. Per poter scegliere il prodotto più conforme alle proprie esigenze, però, sarà necessario aver presenti alcuni parametri, di cui si parlerà a breve.

I fattori da considerare

Oltre al prezzo, naturalmente, la scelta di una perfetta asciugatura deve tenere in considerazione anche il tipo di funzionamento (a ventilazione, a condensazione o a pompa di calore), l’efficienza energetica, i programmi a disposizione e altri fattori, come la rumorosità, la grandezza, e così via.

Per quanto concerne la tecnologia di utilizzo, le principali tipologie di asciugatrici possono essere:

con pompa di calore : in questo caso, il flusso d’aria deriva dalla pompa presente all’interno della macchina, assicurando i migliori risultati con il minor consumo di energia, anche se questo tipo di macchine è il più costoso;

: in questo caso, il flusso d’aria deriva dalla pompa presente all’interno della macchina, assicurando i migliori risultati con il minor consumo di energia, anche se questo tipo di macchine è il più costoso; a condensazione : il condensatore assorbe artificialmente il vapore rilasciato dalla biancheria, trasformandolo in acqua e raccogliendola nell’apposita vaschetta, cosa che permette a questa asciugatrice di essere indipendente dai tubi di scarico, anche se a fronte di un costo abbastanza alto;

: il condensatore assorbe artificialmente il vapore rilasciato dalla biancheria, trasformandolo in acqua e raccogliendola nell’apposita vaschetta, cosa che permette a questa asciugatrice di essere indipendente dai tubi di scarico, anche se a fronte di un costo abbastanza alto; a ventilazione: in questo caso, la resistenza produce aria calda con cui si asciuga il bucato e, sebbene rappresenti il modello meno costoso è anche il più datato e con il maggior consumo energetico.

Infatti, l’altro parametro da prendere in considerazione quando si valutano le asciugatrici in offerta è quello dell’efficienza energetica. Questo elettrodomestico, infatti, è generalmente molto dispendioso, a meno che non si opti per i modelli più avanzati e con classi energetiche elevate.

Naturalmente, è importante valutare anche le funzioni dell’asciugatrice per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Da questo punto di vista, a funzioni base, presenti in quasi tutti i modelli (come il timer, il display, la regolazione della temperatura in funzione dei tipi di tessuto), si affiancano altre opzioni più o meno avanzate che potrebbero risultare di interesse: programmi-tipo, funzione antirumore, pulizia automatica, autospegnimento, sensore di umidità, e così via.

Risparmio sull’acquisto di un’asciugatrice in offerta: dove comprarla?

Sarà banale, ma tutti i negozi di elettrodomestici vendono delle asciugatrici e possono avere occasioni più o meno interessanti per la proposta di una asciugatrice in offerta. Naturalmente, però, sono pochi gli store che mettono a disposizione un catalogo importante di modelli, tale da poter valutare comparativamente caratteristiche, funzioni e prezzi. Questi ultimi, inoltre, sono normalmente abbastanza alti, sempre che – come detto – non ci sia qualche occasione particolare.

Ne consegue che, normalmente, è preferibile effettuare l’acquisto di un’asciugatrice online: non soltanto, infatti, si può avere a disposizione un maggior ventaglio di modelli tra cui scegliere, ma i prezzi sono quasi sempre più bassi.

Naturalmente, nella scelta del sito occorre affidarsi a e-commerce sicuri e affidabili, normalmente presenti da tempo sul mercato e che raccolgono un numero abbastanza alto di utenti. Lo stesso può dirsi delle grandi catene di negozi o di supermercati, che possono presentare offerte su asciugatrici e altri elettrodomestici di interesse da valutare sui rispettivi store online.