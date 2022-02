Il PNRR: Consumers’ Forum ne discute con Banca d’Italia, Consob e Ivass

Consumers’ Forum organizza un appuntamento pubblico di riflessione con Banca d’Italia, Consob e Ivass, giovedì 24 febbraio. Un’occasione per fare il punto sulle nuove sfide e sulle nuove tutele per i mercati finanziari e assicurativi e per i consumatori, in tempi di pandemia

Appuntamento con Consumers’ Forum, Banca d’Italia, Consob e Ivass, giovedì 24 febbraio 2022, per una web conference sul PNRR. In questa occasione, partendo dalla presentazione della ricerca CONSUMERISM 2021 dal titolo “Il PNRR dalla parte dei consumatori” si farà il punto sulle nuove sfide e sulle nuove tutele per i mercati finanziari e assicurativi e per i consumatori, in tempi di pandemia.

La ricerca, con focus sulle Authority finanziarie, è stata svolta da Consumers’ Forum in collaborazione con Università Roma Tre. Sarà possibile seguire i lavori grazie alla diretta streaming in Facebook, in Linkedin e in YouTube.

Consumers’ Forum, i temi e il programma dell’evento

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza – spiega Consumers’ Forum – è un’occasione irripetibile per l’economia italiana, tuttavia nel Piano non si accenna direttamente alla figura del consumatore in relazione al sistema finanziario. Che impatto avranno nei settori finanziari e assicurativi la transizione green e la transizione digitale programmate nel Piano? Che ricadute avranno in termini di informazione, formazione e consapevolezza dei cittadini ? Quali opportunità si aprono e quali rischi si corrono?”

Questi i temi al centro della web conference che Consumers’ Forum organizza con le Authority finanziarie.

Se ne discuterà con Maria Antonietta Scopelliti Segretario Generale CONSOB, con Magda Bianco Capo del Dipartimento Tutela dei clienti e educazione finanziaria BANCA D’ITALIA, con Maria Luisa Cavina Capo del Servizio Tutela del Consumatore IVASS , con Laura Galimberti Legal Affairs & Corporate Sustainability Director Agos, con Natascia Noveri Responsabile Direzione Innovazione Intesa Sanpaolo, con Roberto Tascini Presidente Adoc e con Furio Truzzi Presidente Assoutenti.

Il convegno sarà aperto e moderato dal Presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli. Presenterà Consumerism 2021, dal titolo ” Il PNRR dalla parte del consumatore”, Fabio Bassan Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea presso Università Roma Tre.

