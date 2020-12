ImpresAmicA del consumatore, il 18 dicembre la premiazione delle imprese

Alle ore 16,00, su piattaforma digitale Go To Webinar, si terranno le premiazioni “ImpresAmicA”, destinate alle imprese che si sono distinte nel rispetto del Consumatore

Premio ImpresAmicA, il panel

“La risposta delle Imprese alle istanze dei Consumatori” è il titolo del Panel, che si raccorda ad un momento di particolare criticità del Paese determinato dalla pandemia in corso.

Un momento di scambio tra imprenditori, rappresentanti del mondo della ricerca universitaria, giornalisti, che seguirà l’attribuzione ufficiale del riconoscimento ad imprese sane ed attente ai diritti del Consumatore:

Oleificio Monini SpA – per la qualità del prodotto

Oleificio Zucchi SpA – per la Responsabilità Sociale d’Impresa

La Molisana SpA – per la qualità del prodotto

Iliad SpA – per la trasparenza dell’offerta al Consumatore

Supermercati Ce. Di. Gros. – per il rapporto qualità prezzo dei loro assortimenti

L’evento sarà un’occasione per approfondire le politiche di mercato che, rispettando le rispettive filiere, permettono di generare utili e benessere, in un mercato che troppo spesso subisce l’attenzione della cronaca per frodi e pratiche commerciali scorrette.

Il Premio StampAmicA

Verrà anche riconosciuto il merito di un’informazione sana e corretta alla Stampa con il premio StampAmicA, tramite la consegna della pergamena di conformità al Codice del Consumo, a quelle Imprese che nel corso del 2020 si sono sottoposte volontariamente ad una verifica effettuata da professori universitari incaricati da Konsumer Italia:

· Afi- Esca Assicurazioni, per la conformità del proprio sito internet

· Implea Mutua, per la conformità delle procedure

· Aequa Salute, per la conformità alle procedure

· Gruppo Agenti Zurich, per la protezione dei dati personali dei propri clienti

· Con Te Assicurazioni, per la conformità del prodotto dedicato a Cani e Gatti

· Green Network Energy, per la conformità delle procedure del Gruppo d’acquisto