Incidenti domestici, Adiconsum e Prosiel rilanciano il progetto LA CASA SI CURA

Adiconsum aderisce a Prosiel, che è l’associazione di tutti gli stakeholder del settore elettrico dedicata alla sicurezza e innovazione elettrica e rilancia il progetto nazionale denominato LA CASA SI CURA attivo dal 2022. Con l’occasione, l’associazione ribadisce anche l’importanza della formazione dei consumatori in tema di sicurezza, anche alla luce del numero di incidenti domestici: 4 milioni di incidenti l’anno e duecentomila per folgorazioni elettriche.

“L’elettricità – sottolinea l’associazione – è ormai la principale fonte di energia nelle nostre case. Può diventare, però, pericolosa e bisogna conoscerla. Ma soprattutto occorre manutenere in sicurezza l’impianto che la trasporta in tutta la casa”.

LA CASA SI CURA, il progetto

LA CASA SI CURA attraverso uno specifico sito internet, un tour fra le città e la possibilità di avere un elettricista gratis nella propria casa per verificare lo stato del proprio impianto elettrico, vuole spingere il consumatore a stare attento alla sicurezza del proprio impianto e a migliorarne l’efficienza energetica.

Il sito www.lacasasicura.org è un portale informativo sull’uso sicuro dell’elettricità, su come preoccuparsi di avere sempre a norma e in sicurezza l’impianto elettrico e cosa fare per risparmiare energia e inquinare meno. Il sito, unitamente alla pagina Facebook e Instagram è in continuo aggiornamento e tramite esso è anche possibile, in tutta Italia, richiedere l’appuntamento gratuito con un elettricista, aderente al progetto, per verificare lo stato del proprio impianto.

Anche in questa II edizione, il Tour di Adiconsum incontrerà i cittadini-consumatori in 10 città italiane, con un convegno aperto al pubblico e un gazebo per dare informazioni, rispondere a quesiti e dubbi per cercare di educare all’importanza della sicurezza in casa.

Anche al Gazebo sarà possibile richiedere gratuitamente la visita di un tecnico specializzato presso la propria abitazione. Inoltre si potranno ricevere una specifica Guida del Consumatore, con informazioni utili su come prendersi cura dell’impianto elettrico e su come risparmiare energia utilizzando le nuove tecnologie (pannelli solari, ricarica auto elettrica, contatori online, ecc.), come adeguare il proprio impianto elettrico se si vogliono introdurre in casa apparati ed elettrodomestici di ultima generazione senza avere brutte sorprese, chiarimenti sulla Direttiva “Case green”.

Il Tour 2023 ha già fatto tappa a Taranto nelle giornate del 28 e 29 aprile scorso. Il prossimo appuntamento sarà a Cagliari:

Mercoledì 24 maggio 2023: Convegno – Cagliari – Sala Sechi, Via Ancona 1

Giovedì 25 maggio 2023: Gazebo informativo – Cagliari – Piazza dei Centomila – Campagna Amica della Coldiretti.

E poi Padova, Matera, Udine, Macerata, Monza, Cesena, Pisa, La Spezia.