Indagine Eurobarometro: inflazione e costo della vita tra le priorità dei cittadini europei (foto Pixabay)

I prezzi elevati continuano a incidere sul tenore di vita dei cittadini europei e il costo della vita è una priorità da affrontare: è quanto emerso dall’ultima indagine Eurobarometro del Parlamento europeo.

Eurobarometro, inflazione tra le priorità dei cittadini

Secondo i dati emersi dal sondaggio, l’inflazione, l’aumento dei prezzi e il costo della vita (41% degli intervistati) sono alcune delle priorità che il Parlamento dovrebbe affrontare. Seguono l’economia e la creazione di posti di lavoro (35%), che registrano un aumento di cinque punti percentuali rispetto a maggio 2025.

La maggioranza dei partecipanti ritiene che il proprio tenore di vita rimarrà stabile nei prossimi cinque anni, ma una percentuale significativa (28%) teme un peggioramento, specialmente nei paesi economicamente più instabili. In particolare, il timore è più diffuso tra gli intervistati francesi (45%), belgi (40%) e slovacchi (40%).

Secondo l’opinione dei cittadini italiani, in cima alle priorità di cui il Parlamento dovrebbe occuparsi troviamo l’economia e i posti di lavoro (41%), in aumento di 6 punti percentuali rispetto a maggio 2025, e l’inflazione e il carovita 40% (-6 pp).

Il sondaggio evidenzia anche un aumento dell’attenzione per la sanità pubblica, che risulta una priorità per il 37% degli italiani, 16 punti percentuali in più rispetto a maggio scorso.

La comunicazione tra le preoccupazioni dei cittadini

In generale “le instabilità geopolitiche influiscono sulle opinioni degli europei”, spiega l’indagine. La maggioranza si dice pessimista sul futuro del mondo (52%), ma anche dell’Unione europea (39%) e del proprio Paese (41%). Il quadro sembra meno preoccupante a livello personale: oltre tre quarti degli europei (76%) sono ottimisti riguardo al proprio futuro e quello delle loro famiglie.

Anche i rischi associati alla comunicazione sono un motivo di preoccupazione molto diffuso. Tra questi rientrano la disinformazione (69%), l’istigazione all‘odio online e dal vivo (68%), i contenuti falsi generati dall’intelligenza artificiale (68%), le politiche insufficienti per la protezione dei dati (68%) e le minacce alla libertà di espressione (67%).