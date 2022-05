Influencer e sigarette, MDC segnala un post Instagram di Chiara Ferragni

Top influencer con svista sul pacchetto di sigarette. È quanto ha trovato il Movimento Difesa del Cittadino in un post Instagram di Chiara Ferragni. L’associazione invita a una maggiore attenzione su quello che può diventare un cattivo esempio per i giovani. La pubblicità delle sigarette è infatti vietata

Influencer con svista sulle sigarette. La pubblicità delle sigarette è vietata, anche se fatta in modo indiretto. E se la svista arriva da una top influencer come Chiara Ferragni, oltre 27 milioni di follower su Instagram, non passa certo inosservata. Così il Movimento Difesa del Cittadino racconta come in un post su Instagram di Chiara Ferragni ci sia un pacchetto di sigarette e marca ben in evidenza sul tavolo di un locale milanese. L’associazione oggi invita la top blogger a «una maggiore attenzione evitando in futuro sviste che potrebbero integrare una violazione delle norme sulla pubblicità inducendo anche i più giovani dei suoi fan a fumare sigarette».

Sigarette, influencer, fumo e giovani

MDC sta portando avanti dal 2020 una campagna per la prevenzione del fumo fra i più giovani e monitora eventuali pubblicità occulte o product placement ingannevoli anche sulle piattaforme social come FB, Instagram e TiKTok. L’associazione ricorda allora i numeri della diffusione del fumo in Italia.

Secondo l’Istat in Italia sono attribuibili al fumo di tabacco oltre 93.000 morti (il 20,6% del totale di tutte le morti tra gli uomini e il 7,9% del totale di tutte le morti tra le donne) con costi diretti e indiretti pari a oltre 26 miliardi di euro (Tobacco Atlas sesta edizione). Per quanto riguarda i tumori, il tabacco è il fattore di rischio con maggiore impatto a cui sono riconducibili almeno 43.000 decessi annui.

I fumatori, tra la popolazione di 14 anni e più, sono poco meno di 10 milioni. La prevalenza è pari al 18,4%. Forti sono le differenze di genere: tra gli uomini i fumatori sono il 22% tra le donne il 15,1%. Il fumo di tabacco è risultato più diffuso nella fascia di età tra i 25-34 anni (24,2%).

Influencer marketing e trasparenza

I giovani sono una popolazione a rischio, ricorda MDC, ed è per questo che «tutti gli influencer, soprattutto i più noti come Chiara Ferragni, devono essere di esempio in tal senso e rispettare le regole stabilite dalla legge e le linee guida della AGCM per gli influencer marketing».

La comunicazione pubblicitaria e non degli influencer è un tema di grande attualità, considerata la mole di post e immagini che arrivano dai personaggi più famosi e l’oggettiva difficoltà per l’utente di distinguere nel flusso di “vita quotidiana” che viene rappresentato quanto sia frutto di pubblicità e sponsorizzazioni di diverso tipo e quanto sia raccontato come “quotidianità”, per quanto Instagrammata e confezionata.

L’Antitrust ha monitorato l’evoluzione dell’influencer marketing e dell’effetto pubblicitario che genera sugli utenti e ha “invitato” le società che se ne servono a garantire ai consumatori la massima trasparenza e chiarezza sull’eventuale contenuto pubblicitario di tali comunicazioni. Il tema è infatti quello della trasparenza del messaggio pubblicitario sotteso alla comunicazione via social.

