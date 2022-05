Istat: fiducia dei consumatori in aumento. Associazioni: segnale insufficiente

Le stime dell’Istat segnalano un leggero aumento della fiducia di di consumatori e imprese. A maggio 2022, infatti, l’indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 100,0 a 102,7, quello delle imprese da 108,4 a 110,9.

Tra le componenti della fiducia, il clima economico e quello corrente registrano gli incrementi più marcati passando, rispettivamente, da 97,3 a 103,6 e da 100,8 a 104,6; il clima personale cresce da 100,9 a 102,4 e il clima futuro passa da 98,9 a 99,8.

“L’indice di fiducia dei consumatori – commenta l’Istat – registra un’evoluzione positiva dopo quattro mesi consecutivi di calo. Si segnala un diffuso miglioramento di tutte le componenti, ad eccezione delle attese sulla situazione economica generale e dei giudizi sulla possibilità di risparmiare in futuro”.

Fiducia dei consumatori, Federconsumatori meno ottimista

Nonostante le stime dell’Istat segnalino un aumento della fiducia, per Federconsumatori “le denunce, le difficoltà e le situazioni di disagio rivelano una realtà differente“.

“Ci dispiace non condividere l’ottimismo di queste analisi, ma la situazione che ogni giorno i cittadini denunciano ai nostri sportelli è decisamente differente – afferma Michele Carrus, Presidente di Federconsumatori. – I rincari dei costi energetici e dei beni alimentari hanno messo in ginocchio molte famiglie, che sono costrette ad un numero sempre maggiore di rinunce e privazioni”.

Secondo le rilevazioni dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, diminuisce di oltre il 16% il consumo di carne e pesce (visti i forti rincari soprattutto della carne, dovuti ai maggiori costi sostenuti per l’allevamento), si scelgono verdure e ortaggi più convenienti e di stagione, si evita sempre più spesso di mangiare fuori casa. Anche le spese per la cura della persona e la salute sono state intaccate dalla crisi.

L’associazione, dunque, ha avanzato una serie di proposte di carattere strutturale per calmierare i prezzi, sostenere le famiglie, ridurre le disuguaglianze e rilanciare il sistema economico.

Codacons: tutelare il potere d’acquisto dei cittadini

Anche per il Codacons si tratta di “un segnale ancora insufficiente“. L’associazione chiede, quindi, al Governo di intervenire con maggiore efficacia per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini.

“A maggio l’indice del clima di fiducia dei consumatori segna un aumento minimo, passando da 100 a 102,7. Un piccolo segnale che ancora non basta per lasciarci la crisi alle spalle – afferma il presidente Carlo Rienzi – I valori della fiducia dei consumatori sono ancora lontani dai livelli del 2021, quando l’indice ha sfiorato i 120 punti negli ultimi mesi dell’anno, e il Governo deve fare di più per difendere il potere d’acquisto dei cittadini, messo a dura prova dal caro-bollette e da un’inflazione ancora troppo elevata che impoverisce le famiglie”.

