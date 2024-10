La marca identifica le eccellenze dell’Italia, l’analisi di Centromarca

La marca è la sintesi dell’eccellenza italiana nel mondo. Lo ha detto chiaramente Francesco Mutti, presidente di Centromarca, che ha aperto i lavori dell’evento di presentazione dei risultati della ricerca ‘La Marca crea valore per l’Italia’, condotta da Althesys sul valore condiviso dell’industria di marca sul sistema Paese.

“La marca è il modo con cui l’italianità può andare nel mondo. Noi non vendiamo un prodotto all’estero, come sistema Paese, ma uno o tanti marchi, per questo siamo diventati importanti e stiamo continuando a crescere. Ciò, infatti, contribuisce in modo attivo e proattivo alla ricchezza anche della nostra bilancia commerciale”.

Il valore della marca

Nel 2023 le imprese italiane partener di Centromarca hanno generato Valore Condiviso per 87,2 miliardi di euro (pari al 4,2% del prodotto interno lordo) con una crescita del 19% rispetto ai 73 miliardi rilevati nel 2019.

L’apporto alla contribuzione fiscale è di 28,7 miliardi di euro (pari al 5% delle entrate fiscali 2023), di cui 12,9 miliardi riconducibili all’Iva, 12,2 miliardi a imposte e contributi sociali sul lavoro, 3,5 miliardi a imposte sul reddito delle società.

Ogni lavoratore delle industrie Centromarca contribuisce a creare 7,2 posti di lavoro in Italia, l’equivalente di 1 milione di persone (pari al 4,1% degli occupati), di cui 738.760 nella filiera del largo consumo: 72.056 tra i fornitori, 131.522 nella produzione, 6.195 nella logistica, 528.987 nella distribuzione e vendita. Le imprese associate generano, inoltre, 26,6 miliardi di euro di salari lordi (+17% rispetto al 2019), pari al 3,2% del totale dei redditi da lavoro dipendente e al 15,7% delle retribuzioni dell’Industria manifatturiera.

PMI e innovazione

“Per mantenere questo ruolo proattivo nel Paese” – ha quindi sottolineato Francesco Mutti – “è indispensabile un quadro normativo che favorisca la crescita dimensionale delle nostre industrie e gli investimenti destinati alla ricerca. Altrettanto prioritari sono gli interventi per garantire il rispetto delle leggi e la correttezza della concorrenza. Vorremmo focalizzare le nostre richieste su misure a costo zero per le casse dello Stato: pensiamo a interventi di semplificazione e di efficientamento della logistica di filiera, in un’ottica di spinta alla digitalizzazione.

I cicli di innovazione ai quali le imprese saranno esposte incideranno molto sulla capacità delle piccole e medie imprese italiane di competere sul mercato internazionale.

“Quando si parla di intelligenza artificiale, un conto è andare ad applicarla su un’azienda di dimensioni medio grandi, ma stiamo parlando di aziende relativamente piccole, non di grandi multinazionali. Quando l’azienda è troppo piccola, queste innovazioni rischiano solamente di indebolirla. Noi oggi dobbiamo fare una riflessione profonda affinché questo tessuto industriale importantissimo non vada sprecato, ma ci siano sistemi per migliorare e agevolare l’aggregazione e la capacità di creare dei campioni a livello nazionale, che possano sostenere tutta la singola filiera”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!