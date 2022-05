Le aziende e la sostenibilità, oggi la prima giornata del “Villaggio della Sostenibilità”

Si è aperto oggi il “Villaggio della Sostenibilità”, organizzato da Adiconsum. Al centro della giornata il Congresso Nazionale dell’associazione e il Talk sulle nuove sfide per le imprese, in tema di sviluppo sostenibile

“Il Villaggio della Sostenibilità è un momento di condivisione e di comunicazione dei traguardi raggiunti e delle buone prassi in corso. Tra le tante iniziative sul tema c’è il progetto del bilancio sociale del consumatore, che mira a supportare la corretta e diffusa comunicazione al pubblico delle azioni intraprese in tema di sostenibilità ed economia circolare attraverso la trasposizione in termini comprensibili della social accountability aziendale”, così Carlo De Masi, il presidente di Adiconsum, durante il suo discorso in occasione del Congresso Nazionale dell’associazione, che ha aperto il Villaggio della Sostenibilità (qui l’intervista a Carlo De Masi).

Cos’è il Villaggio della Sostenibilità?

Il Villaggio è una 3 giorni che si pone l’obiettivo di dimostrare come la sostenibilità può e deve far parte della nostra vita, attraverso scelte sostenibili. Vuole offrire, dunque, al pubblico dei consumatori un percorso formativo e informativo sui temi della sostenibilità e un luogo d’incontro e confronto, di riflessione e stimolo per i vari stakeholder: cittadini, imprese, istituzioni, mondo accademico e dell’associazionismo.

La Giornata di oggi si è aperta, quindi, con i lavori del Congresso Nazionale di Adiconsum ed è proseguita con il Talk dedicato all’impegno delle imprese per la sostenibilità, dal titolo “Le Aziende e la Sostenibilità: sfida sociale, economica e ambientale”.

In apertura della Tavola Rotonda la presentazione di Leonardo Becchetti – Co-Fondatore NeXt Economia, che ha illustrato le nuove sfide per le imprese e ha richiamato l’attenzione sul ruolo della responsabilità sociale delle aziende, anche alla luce delle aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso scelte di consumo sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Domani appuntamento con il Convegno di Adiconsum e Centromarca, dal titolo “Marca, sostenibilità e dinamica dei consumi“.

A fare da cornice agli eventi che si svolgeranno nel Villaggio, per tutta la manifestazione, un’Area Stand e un’Area Test Drive.

