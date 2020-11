Lidl, scarpe e ciabatte rivendute online a prezzi maggiorati

Sold out in poche ore per la collezione Lidl di scarpe e ciabatte, a edizione limitata, approdate anche in Italia e rivendute poi online a prezzi esorbitanti. Il Codacons: “impedire speculazioni”

Lidl, sold out in poche ore per collezione abbigliamento

Sold out in poche ore per la collezione Lidl di scarpe e ciabatte, a edizione limitata, che dopo il successo nel Nord Europa sono approdate anche in Italia.

A Milano, si legge sul Corriere della Sera, una ventina di persone attendevano l’apertura del supermercato, prevista per le 8 del mattino, in coda per riuscire ad acquistare quanto più possibile della “Lidl Fan Collection”: sneakers a 12.99 euro, ciabatte a 4.99 euro, calzini a 2.99 euro e t-shirt a 4.99 euro. Tutti i prodotti riportano i colori (giallo, rosso e blu) o il logo del marchio Lidl.

Lidl, un fenomeno commerciale

Molti acquirenti sono stati sicuramente attirati dalla convenienza del prezzo, ma dietro il sold out registrato oggi c’è anche dell’altro. Il successo della collezione di abbigliamento Lidl, ormai di tendenza in Europa, ha dato il via a un vero e proprio fenomeno commerciale: tanti, infatti, hanno fatto il pieno di scarpe e ciabatte della “Lidl Fan Collection” per rivenderle poi nelle piattaforme e-commerce, ma a prezzi esorbitanti.

Su Ebay i prezzi vanno dai 25 euro per le ciabatte, ad esempio, a 500 euro per un paio di Sneakers, fino ad arrivare, per le scarpe, al costo di 2.500 euro. In alcuni casi gli acquirenti hanno la possibilità di fare un’offerta e partecipare all’asta di vendita dei prodotti.

Anche un fenomeno “social”

Il successo della collezione di abbigliamento Lidl ha scatenato, naturalmente, anche la fantasia e lo sconcerto degli utenti sui social network. “Ma che è successo con la #Lidl? Qual è la storia di ‘ste scarpe?”, si chiede un utente su Twitter. “C’è gente che sta rinunciando all’#iPhone12 per comprare le scarpe della #Lidl”, scrive un altro utente.

Codacons presenta esposto a Procura, Polizia Postale e Antitrust

Il caso delle scarpe Lidl andate letteralmente a ruba e rivendute sul web a prezzi astronomici finisce al vaglio della magistratura. Il Codacons ha deciso infatti di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, alla Polizia Postale e all’Antitrust in cui si chiede di intervenire con urgenza per bloccare le speculazioni a danno dei consumatori.

“E’ di queste ore la notizia che le sneakers della catena Lidl sono terminate rapidamente nei punti vendita del supermercato per comparire a tempo di record sul web, in vendita a prezzi astronomici – spiega il presidente Carlo Rienzi. – Su alcune piattaforme di e-commerce le scarpe in questione, che nei negozi Lidl erano offerte a 12,99 euro, sono rivendute a prezzi che raggiungono i 2.500 euro, con un ricarico del +19.000%”.

“Una evidente speculazione a danno dei consumatori, che configura le ipotesi di aggiotaggio e manovre speculative su merci, e contro la quale chiediamo oggi l’intervento della magistratura e di Polizia Postale e Antitrust, affinché oscurino tutti i siti web e gli annunci che vendono al pubblico le scarpe Lidl a prezzi maggiorati, e indaghino i responsabili dei reati che saranno ravvisati”, conclude Rienzi.