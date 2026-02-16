M’illumino di Meno 2026, torna la campagna la per la sostenibilità e il risparmio delle risorse

Giunge alla XXII edizione M’illumino di Meno, che nel 2026 è dedicata alla scienza e al ruolo delle ricercatrici e dei ricercatori che si dedicano agli studi sull’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e sulle fonti sostenibili di produzione energetica. Questi i protagonisti della diretta a Caterpillar su Rai Radio2 nelle settimane della campagna radiofonica che si è svolta da gennaio ad oggi, Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

M’illumino di Meno, la campagna radiofonica

La maratona – si legge nel comunicato stampa dell’evento – ha preso avvio il 16 gennaio con una puntata speciale di Caterpillar dal CERN di Ginevra: in collaborazione con l’INFN, Rai Radio2 ha realizzato la prima diretta radiofonica mai trasmessa dall’interno dell’esperimento LHCb all’acceleratore Large Hadron Collider, a cento metri sotto terra. Inoltre anche quest’anno Silvia Gottardi di Cicliste per caso pedala per M’illumino di Meno. Partendo da Parigi, sede delle Olimpiadi 2024, raggiunge i luoghi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, usando la bicicletta come simbolo di uno sport sostenibile e rispettoso degli ecosistemi.

Nel frattempo, continua ancheil percorso di M’illumino di Meno in Europa, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni europee e degli ascoltatori e delle ascoltatrici che vivono nei paesi dell’Unione.

Coop aderisce all’iniziativa

Coop aderisce per la ventunesima volta a M’illumino di Meno, coinvolgendo la rete di oltre 650 punti vendita, con il “silenzio energetico”, e torna a sostenere la pedalata sostenibile di Silvia Gottardi di “Cicliste per Caso”.

Coop, inoltre, prosegue nel lavoro di miglioramento della propria dimensione energetica. In totale, nel corso del 2025 Coop ha installato lampade a led in tutti i punti vendita realizzati e ristrutturati durante l’anno, arrivando così a coprire attualmente con questa tecnologia l’illuminazione interna di oltre 570 supermercati, iper e parcheggi. Così facendo il risparmio energetico stimato è di oltre 78 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 27mila tonnellate di CO2 (fattore di conversione: ISPRA 2024).

Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 286, con una potenza complessiva di oltre 49.900 kWp. Questi, in un giorno d’inverno, come il 16 febbraio, sono capaci da soli di produrre il quantitativo di energia elettrica necessario per illuminare la rete vendita Coop per oltre 3 ore e mezza.

A partire dal 2012, le cooperative insieme a INRES (il consorzio nazionale di progettazione delle strutture di vendita Coop) hanno inoltre avviato il “Progetto Energia”, un programma che ha l’intento di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop, con l’obiettivo di coinvolgere il più alto numero possibile di punti vendita. Dall’avvio del progetto, si è ridotto complessivamente il consumo di energia di oltre il 20%. Finora sono stati coinvolti 623 punti vendita; il servizio, dal suo inizio, ha permesso un risparmio di circa 640.000.000 kWh., equivalenti ad oltre 164.000 tonnellate di CO2 (fattore di conversione: ISPRA 2024).

M’illumino di Meno, aderiscono anche l’Agenzia delle Entrate e Federcasse

Anche l’Agenzia delle Entrate aderisce a “M’illumino di meno”. Come si legge nell’ultimo Bilancio sociale – spiega in una nota – tra i principali risultati raggiunti figura la sottoscrizione di oltre 200 contratti “verdi” per i quali la strategia di acquisto è orientata su proposte con un ridotto impatto ambientale, ad esempio la fornitura di carta riciclata e toner rigenerati.

Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, tutti gli ordinativi sono stati effettuati con “opzione verde” (energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili), con una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 31mila tonnellate. In tema di mobilità sostenibile, l’Agenzia si è impegnata a informare il personale, ha elaborato e inviato ai Comuni 84 piani spostamento casa-lavoro e ha promosso iniziative di bike to work in 8 città, rivolte a una platea di quasi 1.500 dipendenti.

Le adesioni arrivano anche da Federcasse e dai sindacati di categoria – Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito e Uilca –, che hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per promuovere al meglio l’iniziativa presso le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e le Casse Raiffeisen.

In particolare Federcasse – insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi BCC Banca Iccrea e Cassa Centrale Banca e alla Federazione Raiffeisen dell’Alto Adige – ha ideato il titolo “Sperimenta l’energia della cooperazione!”, proposto alle Banche di Credito Cooperativo, alle Casse Rurali e alle Casse Raiffeisen, nonché a tutte le realtà del Sistema del Credito Cooperativo, con l’invito a promuovere comportamenti orientati al risparmio energetico, attraverso l’adozione di pratiche quotidiane volte alla riduzione dei consumi, favorendo l’uso responsabile delle risorse.