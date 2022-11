Nasce l’Osservatorio Consumo Digitale Critico Sostenibile, di Movimento Consumatori e Sloweb

Movimento Consumatori e Sloweb hanno annunciato, nel corso del Digital Ethics Forum del 23 e 24 novembre 2022, la decisione di dar vita all’Osservatorio Consumo Digitale Critico Sostenibile (OCDCS), che ha lo scopo di diffondere pratiche di uso responsabile e sostenibile di servizi e prodotti digitali tra i consumatori, indirizzare lo sviluppo digitale a favore dell’inclusione sociale, della lotta alle diseguaglianze e al cambiamento climatico secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, verificare l’applicazione delle nuove discipline europee e monitorare il trend di sviluppo del consumo digitale responsabile e sostenibile attraverso l’elaborazione di un rapporto annuale.

L’ OCDCS “traghetterà” le pratiche consolidate del consumo responsabile in quello digitale, rivolgendosi ai consumatori con attività di informazione e di educazione per un uso consapevole del digitale e tutelandoli da tutte le insidie online tramite il proprio servizio di tutela legale stragiudiziale.

“Penso che il movimento consumerista, e MC in particolare, – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori – debbano dedicare una particolare attenzione e nuove energie per seguire e cercare di indirizzare, a favore delle persone e non solo del capitale, lo sviluppo di questa quarta rivoluzione industriale, quella digitale, che ormai ha assunto una velocità che va oltre ogni immaginazione. Vogliamo condividere le energie e le competenze, in primis con Sloweb, a favore di un progetto, l’ OCDCS, che sia per ‘atto costitutivo’ inclusivo e diventi presto ‘casa comune’ per quanti condividono i nostri valori”.