Natale diverso e sottotono. Calano gli italiani che faranno regali

Sarà un Natale diverso e sottotono. In calo gli italiani che faranno regali, consumi a meno 12% rispetto allo scorso anno, spesa media intorno ai 164 euro a persona. Oltre un terzo dei regali si fa su internet

I consumi di Natale parlano già di una festa diversa e sottotono. Sarà un Natale diverso, naturalmente, per la pandemia e per l’emergenza sanitaria che consiglia di evitare cenoni e riunioni di famiglia. Festa diversa per la crisi e un calo pesante dei consumi, che si attesta intorno al 12% rispetto allo scorso anno.

Gli italiani non rinunceranno ai regali di Natale ma certo ne faranno di meno. Comprerà regali il 74% degli italiani a fronte di quasi l’87% del 2019. Oltre l’84% prevede un Natale “molto dimesso”. E la cosa non sorprende affatto.

Che Natale sarà?

Non sarà un Natale come gli altri ma la voglia di reagire c’è, dice Confcommercio a commento del suo report “Le spese di dicembre e del Natale: una piccola ripresa dopo la tragedia”. Consumi di Natale e tredicesime risentono di una pesante crisi e i consumi si stimano in discesa del 12% rispetto al 2019. Le tredicesime saranno più leggere, con una forte riduzione di coloro che faranno regali: da quasi l’87% del 2019 si passa infatti a poco più del 74%.

«Ma chi può – dice Confcommercio – spenderà per i regali una cifra solo un po’ più bassa di quella dello scorso anno (164 euro a testa conto i quasi 170 del 2019)».

Regali di Natale su Internet

Un dato interessante viene dai canali di acquisto. I regali di Natale passano sempre più spesso da Internet. Quest’anno oltre un terzo dei regali verrà comprato online: saranno il 34,4%, in netto aumento rispetto al 24,6% del 2019. È il valore più alto raggiunto dal web come canale di acquisto dei regali di Natale dal 2011 a oggi. E Internet è l’unico canale di acquisto dei regali che quest’anno registra un aumento, probabilmente imputabile alle conseguenze della pandemia e all’esigenza di evitare file e assembramenti – e forse anche a una modifica delle abitudini di acquisto.

Diminuiscono i regali che verranno comprati nella Grande distribuzione: lo scorso anno erano il 32%, quest’anno ci fermerà al 28,5%. Calano gli acquisti dei regali nei punti vendita tradizionali e si fermano al 22,4%: poco più di uno su cinque, nel 2019 erano il 25,6%. Sono stabili gli outlet e in flessione i regali comprati nella filiera del commercio equo e solidale.

I risparmi e i consumi di Natale

Confcommercio guarda al possibile ruolo dei risparmi sui consumi di Natale.

Dal primo lockdown di marzo a oggi il 55,8% degli italiani dice di aver risparmiato “poco”, mentre il 37,5% di aver risparmiato “abbastanza” e il 6,7% “molto”. Fra chi ha messo da parte di più (aggregato delle risposte “molto” “più abbastanza”), il 67% dice di aver risparmiato perché per le restrizioni è uscito meno quindi ha comprato meno, il 41,3% ha messo da parte risparmi in vista di eventuali “tempi duri”.

«Il mese di dicembre, che per i consumi commercializzabili vede ridursi il suo valore economico da 81 a 73 miliardi, resta comunque il mese più importante dell’anno – dice Confcommercio – E potrebbe valere ancora di più se ci fossero condizioni più favorevoli di contesto e di fiducia: molti italiani potrebbero spendere le risorse involontariamente accumulate durante il lockdown per mancanza oggettiva di opportunità di consumo. I risparmi detenuti in forma liquida sono cresciuti di 80 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2020 rispetto alla prima parte del 2019».