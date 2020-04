Netcomm lancia il primo evento online che replicherà tutte le potenzialità della grande fiera dell’ecommerce, il Netcomm Forum, e che permetterà di vivere in un unico ambiente una nuova esperienza di engagement tra i partecipanti, business matching e condivisione di contenuti.

Un nuovo modo di concepire gli eventi

Netcomm Forum Live si terrà il 6 e 7 maggio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ospitato da una nuova piattaforma digitale, con l’obiettivo di agevolare nuove modalità di interazione tra imprese, istituzioni, cittadini e consumatori.

Il settore dell’ecommerce si è rivelato strategico per fronteggiare le restrizioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso. Per questo Netcomm, nel suo ruolo di rappresentante degli operatori nella filiera del digital retail, annuncia il primo appuntamento interamente digitale e gratuito, per offrire un’occasione di confronto a tutti i partecipanti.

La parola del presidente di Netcomm

Così, Roberto Liscia, presidente di Netcomm, lancia un messaggio a tutte le imprese affinché colgano le opportunità di questo momento storico:

“La crisi che stiamo vivendo ha messo tutti di fronte all’evidenza che il digitale non è più solo un’opzione, ma una strategia chiave per lo sviluppo del proprio business e per la ripresa economica del nostro Paese. Per questo, a poco più di due settimane dall’ingresso nella cosiddetta fase 2 dell’emergenza sanitaria in corso, sentiamo la responsabilità di dare un segnale forte a tutte le aziende, istituzioni, cittadini e consumatori che negli anni ci hanno riconosciuto grande fiducia e collaborazione”.

Nel corso delle due giornate, imprese e professionisti avranno la possibilità di presentare le proprie soluzioni e servizi attraverso webroom, conferenze e webinar live, ospitati da un unico spazio digitale che, con il supporto di tecnologie innovative, favorirà relazioni e interazioni individuali e collettive. Un secondo appuntamento è previsto per il 15 e 16 luglio 2020.



“In questo periodo di trasformazione dei comportamenti di consumo e dei modelli di distribuzione, anche per le PMI, attraverso Netcomm Forum Live, ci rendiamo pionieri di un nuovo modo di concepire gli eventi e le fiere b2b a favore di tutti i partecipanti. Grazie a questa nuova piattaforma, l’aspetto relazionale e umano, dna degli eventi, non sarà tralasciato, anche se in forma digitale”, conclude Liscia.

Domani, martedì 21 aprile 2020, alle ore 11.00, sarà possibile seguire in diretta la presentazione della piattaforma a questo link