Per San Valentino le ricerche di cioccolato aumentano del 126%. Fondamentale il vino per i festeggiamenti a lume di candela e non mancano fiori e profumi

San Valentino si avvicina e, mentre le vetrine dei negozi sono inondate di cuori e tocchi di rosso vermiglio, è iniziata la corsa all’idea regalo con la quale stupire l’amata/o.

Tra le tante novità che ogni anno si propongono alla fantasia degli innamorati, c’è un ingrediente che non passa mai di moda e che resta sempre gradito: il cioccolato.

Co-protagonista indiscusso della dolcezza che si sprigiona da ogni puro dei cuori innamorati, è capace di rinnovarsi di anno in anno, risultando sempre gradito.

In occasione della ricorrenza di San Valentino, Tiendeo.it, ha studiato le tendenze dei consumatori, scoprendo che gli italiani si confermano fedeli alle tradizioni, regalando cioccolato, fiori e profumi, il tutto accompagnato da un buon vino per celebrare la romantica serata.

Vince il cioccolato in tutte le sue varianti

Il cioccolato si afferma come il regalo vincente secondo le preferenze degli italiani per San Valentino, in tutte le sue varianti. Cioccolatini, praline, al latte o fondente, quello che conta è che non manchi, indipendentemente dall’età e dal genere dei consumatori. Il cioccolato mette d’accordo gli italiani.

La festa degli innamorati è una ricorrenza che non tutti festeggiano allo stesso modo, c’è chi ci crede molto ed è favorevole a regali costosi, e chi invece pensa sia semplicemente l’occasione per fare un pensiero e passare insieme una serata romantica. E cosa c’è di più dolce di una scatola di cioccolatini? A confermare la tendenza sono le ricerche degli italiani, che durante la settimana di San Valentino vedono un picco impressionante del 126%: più del doppio rispetto alla consuetudine.

Dillo con un fiore

Per non sbagliare, e sempre a proposito di romanticismo e tradizione, sono i fiori a seguire in classifica. Anche in questo caso si tratta di un regalo che non pretende di essere eccessivamente caro, ma che va al di là del valore materiale, ricordando che ciò che conta è il pensiero e l’attenzione rivolta all’altro, piuttosto che la spesa in sé. Soprattutto in occasione di una ricorrenza che si celebra proprio a ridosso delle festività natalizie, ovvero quando gli italiani si trovano a dover fare attenzione a come e quanto spendono, reduci dalle grandi compere per il Natale, dei viaggi e dei festeggiamenti, che si sa, hanno sempre un costo che incide sull’economia personale.

Sempre in linea con questa tendenza ai regali classici, completano il podio i profumi con un aumento nelle ricerche del 40%. San Valentino è infatti l’occasione perfetta per sperimentare nuove fragranze o per farsi regalare il proprio profumo preferito che è a punto di terminare.

Prendendo in considerazione le categorie merceologiche in senso più ampio, a trionfare sono invece bricolage e giardinaggio con un aumento del 10%, abbigliamento con un aumento del 7% e cosmesi con un aumento del 2%. Queste percentuali confermano la tendenza degli italiani a non ripetere tipologie di acquisto già effettuate a Natale e con i saldi, e a concentrarsi piuttosto sulla cena e sul pensiero verso l’altro.

A tavola vince il vino

Italiani romantici e buongustai. Per la cena di San Valentino non ci sono dubbi, è il vino a dominare le ricerche, con un picco del 9% in previsione della festa degli innamorati. Insieme a portate più o meno ricercate, il vino risulta essere l’accompagnamento preferito da uomini e donne per una serata romantica.

Una cena a lume di candela, un buon vino, un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini, e il successo è assicurato.