Anticontraffazione, la sfida è online. Indicam: serve dialogo fra aziende e piattaforme

C’è la lotta alla contraffazione online fra le cinque sfide indicate dal Piano Strategico Nazionale 2019-2020 del Consiglio Nazionale Anticontraffazione. E per contrastare un fenomeno dalla portata sempre più ampia serve un «dialogo costante» fra aziende, istituzioni e piattaforme online: così Indicam, l’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione.

Il Piano, che definisce la politica nazionale anticontraffazione, è stato approvato lo scorso giugno e identifica per il biennio in corso cinque sfide: contraffazione online; sistematizzazione della normativa; rafforzamento dei presidi territoriali ed enforcement; tutela dei marchi e delle Indicazioni Geografiche sui mercati esteri e sensibilizzazione.

Ammonta a 31,7 miliardi di euro il commercio mondiale di prodotti contraffatti che violano i marchi registrati italiani, secondo dati del 2016 diffusi proprio dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione in riunione plenaria a giugno; è pari a 12,4 miliardi di euro il valore delle importazioni di prodotti contraffatti in Italia. Le merci italiane contraffate e commercializzate nel mondo riguardano per il 16,7% abbigliamento, calzature e prodotti in pelle. Seguono al 15,4% prodotti elettronici e strumenti ottici e al 13% i prodotti alimentari.

Fra le nuove sfide che la lotta alla contraffazione porta con sé il Cnac sottolinea quelle rappresentate dal commercio di prodotti falsi quali farmaci, ricambi auto e moto, giocattoli, alimenti, batterie dei cellulari, insieme ai problemi e ai rischi per la salute che prodotti di qualità non garantita si portano dietro.

Rispondere alla sfida della contraffazione, dice Indicam, richiede la collaborazione di tutti.

«Da sole le imprese – ha detto Mario Peserico, presidente Indicam – non possono affrontare e contrastare efficacemente la contraffazione, hanno bisogno di avere al loro fianco i diversi intermediari, da coloro che definiscono gli algoritmi per indicizzare articoli e proposte di acquisto on-line alle società che si occupano della spedizione e della consegna di merci anche illegali e degli operatori che consentono i pagamenti».

L’occasione è stata rappresentata dall’evento “Policy Dialogue on reinforcing the protection of IPRs against online counterfeiting: Challenges and Remedies in the Digital Age” organizzato insieme all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico e INTA-International Trademark Association, con la partecipazione delle principali piattaforme online quali Facebook, Amazon e Alibaba.

«Secondo un recente rapporto definito dal Politecnico di Milano insieme a Netcomm, nel mondo nel 2018 sarebbero stati effettuati acquisti online per 2.500 miliardi di euro – prosegue Peserico – Sono numeri che dimostrano come il commercio elettronico faccia bene alle aziende se, però, avviene in un ambiente protetto per quanto riguarda i diritti e il copyright, un ambiente protetto per i consumatori e per le imprese. Perché sicuramente una parte non indifferente dei 2.500 miliardi di acquisti ha riguardato prodotti contraffatti, senza magari che il consumatore ne sia stato a conoscenza».

I dati, prosegue Indicam, dicono che spesso i consumatori sono convinti di comprare originale: il 40% di chi si è imbattuto in un prodotto falso in realtà ha fatto shopping pensando che fosse originale. Il che non può che avere ripercussioni anche sull’immagine e sulla reputazione dei brand. Secondo l’istituto di Centromarca, proprio il dialogo fra tutte le parti coinvolte – aziende, piattaforme online, istituzioni – potrebbe aiutare a contrastare il mercato della contraffazione che toglie all’economia europea, secondo recenti dati Ocse-Euipo, vendite per oltre 56 miliardi di euro.