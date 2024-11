Sassari è la città dove in media si spende di più per mangiare una pizza in pizzeria. Sopra i 13 euro di media ci sono anche città come Bolzano, Milano e Venezia

Pizza e bevanda in pizzeria, Altroconsumo analizza i costi in 27 città italiane (Foto di SALVATORE MONETTI da Pixabay )

La città dove, in media, si spende di più per mangiare una pizza in pizzeria è Sassari (Sardegna), con un costo medio per pizza, bevanda, coperto e servizio di 14,11 euro: è quanto emerso da un’indagine di Altroconsumo, che ha stilato una classifica delle città italiane in base alla spesa media per un pranzo o una cena in pizzeria.

In particolare, l’associazione ha analizzato il prezzo della pizza più venduta nell’esercizio commerciale considerato, quello della bevanda più consumata in quella pizzeria, il coperto e il servizio (se previsto), utilizzando i dati che Istat fornisce al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Quanto costano pizza e bevanda in pizzeria?

Come detto, Sassari è la città dove in media si spende di più per mangiare una pizza in pizzeria. Sopra i 13 euro di media ci sono anche città come Bolzano (13,90 euro), Milano (13,50 euro) e Venezia (13,47 euro), già ai vertici della classifica della pizza e bibita più cara dello scorso anno.

Si parla di un costo medio – sottolinea Altroconsumo – perché ci sono città, soprattutto quelle del Nord (ad esempio Milano) o quelle più a vocazione turistica (come Venezia), in cui si può arrivare a spendere anche 24 euro (è il caso proprio a Venezia) per un pasto in pizzeria; parimenti, nelle stesse città ci si può imbattere facilmente anche in pizzerie decisamente più economiche.

Infatti Venezia e Milano sono proprio le due città in cui c’è la maggior differenza tra la spesa minima e quella massima per un pasto in pizzeria: a Venezia, a seconda del locale scelto, si può spendere da 10,50 a 24 euro, mentre a Milano da 8 a 19,50 euro. Tanta differenza di costo anche a Trento, dove si può spendere da 8,70 a 18,80 euro; più contenute le differenze di costi in città come Perugia e Pescara, dove la differenza di spesa è di soli 2 euro.

La città più economica in media è Livorno, con una spesa media di 8,67 euro. Tra le città dove si spende in media meno di 10 euro per una pizza e una bibita, troviamo 4 città del Sud, tra cui quella della pizza per eccellenza, Napoli. Un po’ più cara la capitale Roma, dove però si possono trovare pizzerie che offrono il pasto a 8,50 euro e altre dove si spende fino a quasi 15 euro.

La dinamica dei prezzi

L’inchiesta Altroconsumo conferma, quindi, che si spende circa il 4% in più di quanto spendevamo a settembre 2023 per il pasto in pizzeria, mentre rispetto a 2 anni fa (settembre 2022) la spesa nelle città considerate è aumentata in media del 9% e rispetto a settembre 2021 l’incremento è stato del 16%. Anche se questo non significa necessariamente che i prezzi delle pizze siano aumentati di questa percentuale.

In generale nell’ultimo anno sono solo due le città in cui si registra una riduzione della spesa media: Perugia e Livorno. A queste due città si aggiungono Trieste, Bari e Catanzaro, dove la spesa non è variata. In tutte le altre città la spesa è aumentata, con ben 8 città che registrano aumenti superiori al 5%: Torino, Milano, Bolzano, Terni, Pescara, Napoli, Cagliari e Sassari.

Infine, rispetto a settembre 2021 gli aumenti sono ben più rilevanti, soprattutto in città come Ascoli (+30%), la stessa Sassari (+31%) e soprattutto Napoli, che ha visto registrare un +32% rispetto alla spesa media di 3 anni fa. In generale, le città in cui nel 2021 era possibile godersi un pasto in pizzeria spendendo in media meno di 10 euro erano ben 16 (quasi il 60% delle città considerate), a settembre 2024 questo è possibile in solo 6 città. Allo stesso tempo oggi le città in cui in media la spesa per un pasto in pizzeria supera i 12 euro sono ben 8 (il 30% del totale) mentre nel 2021 era solo una (Venezia).

