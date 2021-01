Prescrizione biennale, che fare in caso di fatture non dovute? I consigli del CTCU

Le bollette di energia elettrica, del gas e dell’acqua che riportino consumi superiori ai due anni, oggi possono essere immediatamente contestate e non devono essere saldate. Lo ricorda il Centro Tutela Consumatori Utenti

Prescrizione biennale bollette, che fare in caso di fatture non dovute

Le bollette di energia elettrica, del gas e dell’acqua che riportino consumi superiori ai due anni, oggi possono essere immediatamente contestate e non devono essere saldate. Dal 1° gennaio 2019 (legge di bilancio 2018 – Legge 205/2017) è operativo, infatti, un termine di prescrizione biennale per la fatturazione nelle forniture di energia elettrica e gas.

Lo ricorda il Centro Tutela Consumatori Utenti, a seguito del recente provvedimento dell’Antitrust, che ha sanzionato Eni, Enel e Sen per 12,5 milioni di euro complessivi, per ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dai consumatori.

Lo scopo di tale previsione normativa – spiega il CTCU – è stato quello di porre un freno al fenomeno delle cosiddette “maxi bollette”, cioè di bollette molto elevate che si originavano a seguito di conguagli pluriennali presso numerose utenze elettriche e del gas.

“La prescrizione biennale delle principali utenze – afferma Reinhard Bauer, consulente presso il CTCU – costituisce uno strumento essenziale che assicura una tutela alle famiglie da richieste di addebito impreviste, riconducibili ad errori di fatturazione da parte dei fornitori delle stesse utenze. Da gennaio 2020 il principio è applicabile anche alle fatture del servizio idrico”.

Prescrizione biennale bollette, cosa possono fare i consumatori?

I consulenti del CTCU consigliano, quindi, di analizzare sempre con attenzione le bollette dell’energia o del gas pervenute, in particolare quando queste presentino importi superiori alla “media” normalmente pagata. In particolare, i consumatori devono controllare bene anche i periodi di consumo fatturati, per verificare la presenza di eventuali periodi prescritti.

Nel caso si riscontrassero importi prescritti, e quindi non dovuti, è necessario inviare una contestazione scritta al fornitore, con riferimento all’intervenuta prescrizione.

Il CTCU precisa che i venditori sono tenuti, in ogni caso, ad informare i clienti della possibilità di eccepire gli importi più vecchi di due anni, fornendo un modulo che faciliti la comunicazione di tale volontà (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti presso cui inviare la richiesta.