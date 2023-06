Prezzi, Assoutenti presenta al Governo il paniere “salva-spesa” votato dai consumatori

Nel corso della riunione odierna della Commissione allerta rapida sui prezzi, sul tema dell’ortofrutta, Assoutenti presenta al Governo il paniere “salva-spesa“, ossia i prodotti a prezzi scontati individuati da migliaia di consumatori che, sul sito dell’associazione, hanno votato quei beni di prima necessità che vorrebbero trovare in vendita nei negozi a prezzi ribassati.

“Nell’ultima settimana gli italiani hanno votato sul sito di Assoutenti i prodotti da inserire in un paniere “salva-spesa” da proporre a Governo, enti locali, produttori e Gdo. Dodici prodotti da vendere al pubblico a prezzi scontati, per contrastare l’inflazione e consentire alle famiglie di mettere in tavola generi alimentari senza tagli e rinunce”, spiega il presidente Furio Truzzi.

Il paniere “salva-spesa”, al primo posto la frutta

Gli ultimi dati Istat – ricorda Assoutenti – ci dicono che le vendite al dettaglio sono crollate in volume del -4,8%, con punte del -5,4% per gli alimentari: al netto dell’inflazione, una famiglia ha ridotto la spesa relativa al cibo per circa 415 euro annui, uno tsunami che solo per il settore alimentare vale quasi 7,9 miliardi di euro di tagli alla spesa”.

“La classifica stilata sul sito Assoutenti.it vede al primo posto dell’elenco dei prodotti da scontare la frutta, scelta dall’88% dei consumatori che hanno partecipato al sondaggio. Segue con il 71% delle preferenze la voce cereali, l’olio raccoglie il 70% dei voti, e a breve distanza troviamo il latte (68%), la carne (66%) e il riso (65%)”.

“Questo paniere sarà presentato oggi al Governo rappresentato da Mister Prezzi nella persona del Segretario Generale del Mimit, Benedetto Mineo, e al Presidente del CNCU Massimo Bitonci nel corso della riunione della Commissione allerta rapida, dove chiederemo al Garante e al Mimit di farsi promotori di accordi anche a livello locale con produttori, commercianti e Gdo per arrivare alla realizzazione di una borsa della spesa da proporre al pubblico a prezzi scontati, così da tutelare le tasche delle famiglie in difficoltà e sostenere al tempo stesso i consumi”, conclude Truzzi.

