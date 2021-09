Prezzi dei supermercati, Altroconsumo alla ricerca dei punti vendita meno cari

Altroconsumo ha pubblicato l’annuale inchiesta sui prezzi dei supermercati in Italia. scegliendo il punto vendita meno caro si possono risparmiare fino a 1700 euro in un anno. Ma risparmiare è possibile solo dove c’è concorrenza (e dunque più insegne e supermercati)

Cambiare punto vendita permette di risparmiare fino a 1700 euro l’anno. E di abbattere del 20% il costo della spesa. Certo, molto dipende da dove si vive. Perché risparmiare nei supermercati è possibile se nei dintorni c’è concorrenza e se questa funziona. L’indagine sui prezzi dei supermercati, fatta da Altroconsumo, conferma che scegliere la catena o il punto vendita più conveniente permette di risparmiare cifre anche consistenti, ammesso che in città ci sia una certa variabilità di insegne e di prezzi.

I prezzi dei supermercati: una visione d’insieme

In linea generale, Eurospin è il discount più conveniente per la spesa mista, Aldi per quella economica. Nella spesa degli articoli di marca, al primo posto per convenienza ci sono Carrefour, Spazio Conad e Famila.

I punti vendita Conad sono invece al primo posto per la spesa di private label.

E attenzione al prezzo: per i prodotti di marca, fra i diversi punti vendita ci può essere una differenza che arriva fino al 200%.

La spesa è una delle voci di costo che impatta maggiormente sui portafogli degli italiani, con una media di 6.853 euro all’anno, secondo i dati Istat 2020. Per risparmiare occorre quindi fare attenzione a dove si fanno i propri acquisti e a quali prodotti si compra, ma orientarsi in questo mondo non è affatto semplice. Queste le premesse dell’indagine sui prezzi dei supermercati fatta da Altroconsumo. L’associazione ha analizzato i prezzi di 125 categorie di prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona, e di pet food in 1.148 negozi, distribuiti in 70 città italiane.

Il risparmio è possibile, ma non dappertutto

Il risparmio è possibile ma dipende dal posto in cui si vive. C’è un forte divario fra Nord e Sud.

«Considerando la spesa media delle famiglie al supermercato – 6.843 euro nel 2020 (Istat) – il risparmio massimo, nelle città più convenienti, può arrivare fino al 20% circa se si sceglie il punto vendita più economico invece di quello più caro: siamo, appunto, a 1.700 euro l’anno in provincia di Rovigo (1.720 per la precisione), 1.523 euro a Reggio Emilia e Modena, 1.400 euro a Brescia e Ravenna – dice Altroconsumo – Sono cifre che stridono con i 100 euro circa di risparmio possibile (solo il 2%) nelle città dove non c’è concorrenza tra i supermercati visitati, tutte al Centro-Sud: Potenza, Pesaro, Pistoia, Sassari, Reggio Calabria, Foggia. In questi centri, anche cambiando supermercato, i prezzi restano sempre allo stesso livello e comunque piuttosto cari».

I prezzi dei supermercati e le differenze nel carrello

Altroconsumo ha valutato la convenienza delle insegne in base alla diversa composizione della spesa: spesa mista, di prodotti di marca, di prodotti economici, e di private label.

Per quanto riguarda il primo scenario, sono stati divisi i risultati riguardanti i supermercati/ipermercati e i discount, in quanto questi ultimi, sebbene siano sempre più curati e forniti, non raggiungono gli stessi livelli di assortimento delle altre tipologie di punto vendita.

Per quanto riguarda i discount, Eurospin si aggiudica la prima posizione mentre, fra super e ipermercati, è Famila a risultare il più conveniente. I discount dominano le prime 8 posizioni della spesa economica.

Al 1° posto si trova Aldi (per il terzo anno di seguito), il primo supermercato della classifica è Esselunga Superstore. Parlando dei prodotti di marca, si aggiudicano il podio Famila Supertore, Spazio Conad (ipermercato) e Carrefour (ipermercato). Infine, per quanto riguarda le private label, l’insegna più conveniente risulta Conad con tutte le sue tipologie di punti vendita. Quella in cui si risparmia meno per questi prodotti è, invece, Esselunga.

Attenzione poi alle oscillazioni di prezzo per lo stesso prodotto. Si arriva fino al 200% in più fra uno store e l’altro.

Prezzi post Covid, come sta andando

Altra questione sul tappeto sono i timori legati all’aumento dei prezzi post Covid.

«Abbiamo voluto vedere cosa è accaduto ad alcuni prezzi, confrontando quelli rilevati nell’indagine sui supermercati del 2019 con quelli di quest’anno (farina, passata di pomodoro, Emmenthal, pasta, spinaci surgelati, crema mani, detersivi per pavimenti, saponetta) – dice Altroconsumo – Spicca l’aumento rilevato nelle nostre indagini per il costo medio di due prodotti molto comuni ed entrambi poco reperibili nei primi mesi di pandemia: la farina, il cui prezzo è a + 27% rispetto a due anni fa, e la passata di pomodoro a +22%».