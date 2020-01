Dall’indagine Ircaf emerge un quadro di molte imprese, poca concorrenza e pochi risparmi per chi sceglie il libero mercato

Come si presenta per le famiglie a gennaio 2019 il mercato delle offerte luce e gas al di fuori dell’ambito della maggior tutela?

Dalla indagine nazionale del Centro Studi Ircaf aps emerge un quadro di molte imprese, poca concorrenza e pochi risparmi per chi sceglie il libero mercato rispetto al mercato tutelato.

Un’indagine con molte sorprese

Il primo dato che si evince è che nonostante sia previsto che tutte le 504 società di vendita operanti nel mercato libero dell’energia elettrica debbano caricare le proprie offerte sul portale dell’Autorità dell’Energia, solo 1/3 pubblicano i loro dati (167).

Questa inottemperanza va sanata perchè non dà un quadro completo delle offerte e di comparabilità come previsto dalla legge sulla concorrenza. Nè si può pensare che milioni di consumatori diventino proattivi e si mettano alla ricerca delle migliori offerte andando a guardare sui siti delle centinaia delle singole aziende per trovare la offerta su misura.

Un altro dato che balza agli occhi è che delle 1108 offerte nell’elettrico nei “diversi segmenti e tipologie del domestico” solo 57 (pari al 5,14%) sono economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe del servizio di “maggior tutela “, mentre tutte le altre sono più onerose.

Il mercato del gas

Sul versante gas, si registra una seria inadempienza, solo il 30 % dei venditori hanno caricato le proprie offerte sul portale Pubblico di Arera, non consentendo a milioni di consumatori domestici e non domestici di poter comparare le diverse offerte nel suo insieme fra tutti i venditori autorizzati ed usando come solo canale di promozione i propri siti web o uffici territoriali o telemarketing.