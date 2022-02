Rateizzazione bollette, firmato un accordo tra Eni e Consumatori

Le Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un importante accordo con Eni Gas e Luce per la rateizzazione delle bollette. Fermo restando quanto già definito dall’Arera, le misure adottate riguardano la possibilità di ottenere una rateizzazione con un numero di rate variabili in funzione dell’importo, senza percentuali minime di acconto e senza applicazione di interessi e spese.

I termini di questo pacchetto di iniziative – spiega Eni in una nota – sono stati condivisi in un incontro dedicato con i Rappresentanti nazionali delle Associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) che si è tenuto in video conferenza e che – sottolinea la società – “ha rappresentato un’importante occasione di confronto per rendere il più efficace possibile e concreto il supporto alle famiglie e alle piccole imprese. Si tratta dell’inizio di un percorso che vedrà un confronto continuo anche in funzione dell’evolversi della situazione”.

Rateizzazione bollette, l’accordo

L’accordo raggiunto con Eni Gas e Luce (futura Plenitude) – spiega Federconsumatori – permette ai cittadini di rateizzare l’intero importo della bolletta, senza divenire morosi e senza anticipare il pagamento del 50% della fattura. A seconda dell’importo delle fatture, il pagamento potrà essere suddiviso da 10 a 18 rate.

Inoltre, grazie al “Filogiallo”, un canale diretto tra le Associazioni e Eni, sarà possibile valutare anche soluzioni che rispondano alle esigenze specifiche degli utenti, da una rateizzazione più breve all’estensione dell’applicazione di tale accordo anche alle fatture di dicembre.

Cosa cambia rispetto alle misure ARERA

La delibera di ARERA (n. 636/2021) disposta a fine dicembre, invece, consentiva sì la rateizzazione – prosegue Federconsumatori – ma a condizioni fortemente svantaggiose per gli utenti finali: questi ultimi per accedere alla dilazione del pagamento, infatti, dovevano prima diventare morosi, non pagando la fattura, poi pagare il 50% dell’importo in unica soluzione e, successivamente, rateizzare in 10 mesi il restante 50%.

Soluzione che, di fatto – sottolinea l’associazione – prevede unicamente la rateizzazione dell’aumento, che a gennaio è stato del 55% per l’energia elettrica e del 41,8% per il gas.

Rateizzazione bollette, i commenti delle Associazioni

“Quello appena raggiunto è un accordo importante, che segna una apprezzabile volontà di venire incontro alle esigenze dei cittadini da parte dell’azienda, di più di quanto non abbiano fatto finora ARERA e il Governo – afferma Michele Carrus, Presidente Federconsumatori. – Ci auguriamo che questa intesa segni la pietra d’angolo per la costruzione di accordi con tutte le aziende di energia elettrica e gas, a partire dalle multiutilities a partecipazione pubblica”.

“L’intesa siglata con “Eni gas e luce” è un’iniziativa lodevole per dare un ristoro immediato alle tante famiglie in difficoltà, già gravate dal lungo protrarsi della pandemia. Attendiamo fiduciosi che anche gli altri Operatori energetici seguano quest’esempio – afferma Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale –. Ciò non toglie che, come ribadito in più occasioni, il problema del caro-bollette vada affrontato seriamente e urgentemente dal Governo con provvedimenti, strutturali e normativi di politica energetica, che non possono più essere rinviati”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!