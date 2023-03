Recensioni online, Antitrust avvia istruttoria verso Facile Ristrutturare e Renovars

Secondo l’Autorità le società inserirebbero autonomamente giudizi positivi sulle piattaforme di recensioni online. Sotto esame anche la possibile applicazione di un costo aggiuntivo non chiaramente indicato per l’acquisto di materiali di finitura

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Facile Ristrutturare e Renovars, in merito “all’utilizzo, sulle piattaforme di recensioni online Trustpilot e Opinioni.it, di giudizi positivi – che si presume siano riconducibili alla stessa Facile Ristrutturare – per accreditare un livello di soddisfazione dei consumatori maggiore di quello reale”: è quanto si apprende da una nota dell’Autorità.

“Inoltre – prosegue l’Antitrust – in recenti messaggi pubblicitari su internet, le società avrebbero indicato dati sulla percentuale dei clienti soddisfatti dal servizio di Facile Ristrutturare (“98%”) che potrebbero risultare fuorvianti per i consumatori”. L’istruttoria prende in esame anche la possibile applicazione di “un costo aggiuntivo, non chiaramente indicato, in caso di acquisto di materiali di finitura tramite Facile Ristrutturare e presso i suoi fornitori partner con Iva agevolata al 10%”.

Oggi i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nella sede di Facile Ristrutturare S.p.A., di Renovars S.p.A. e di un’altra società del gruppo con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Facile Ristrutturare e Renovars, Consumatori: bene l’indagine dell’Antitrust

“Si faccia subito chiarezza – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – È evidente che ristrutturare casa, superbonus o non superbonus, è un impegno gravoso per una famiglia. Se fosse dimostrato che le recensioni venivano truccate per far risultare un maggiore gradimento rispetto a quello reale, sarebbe gravissimo” .

“Da anni – conclude Dona – denunciamo le recensioni farlocche, a partire da quelle sugli alberghi. Non per niente sta per entrare in vigore, il prossimo 2 aprile, il Decreto Legislativo 7 marzo 2023, n. 26 che, in attuazione di una direttiva europea, ha finalmente dato un giro di vite ai falsi annunci”.

“L’Antitrust ha accolto le nostre denunce – commenta il Codacons – e ora sarà possibile fare luce sulle pratiche messe in atto da Facile Ristrutturare e valutare se il comportamento adottato dalla società possa costituire, di fatto, una pratica commerciale scorretta o ingannevole ai sensi degli artt.21 e ss. del Codice del Consumo”.

