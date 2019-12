Regali di Natale, la metà del budget sarà investito per far felice un familiare

Babbo Natale sta raccogliendo le richieste per i regali e, stando alle sue prime indiscrezioni, pare che quest’anno partener e figli saranno coloro che riceveranno più doni sotto l’albero.

Secondo uno studio di Compass- Gruppo Mediobanca, infatti il 40% degli italiani farà un regalo al proprio compagno/a, con gli uomini che si rivelano più romantici delle donne che invece sono più propense a rendere felici i figli (37%).

I giovani sotto i 35 anni premieranno la coppia, con il 47% che metterà al centro del Natale il partner, anche se molti penseranno ai genitori (23%).

Regali di Natale: il budget

Per quanto riguarda il budget da investire, circa la metà verrà investito per i familiari (176 euro). Il totale, 322 euro circa, appare in calo rispetto a quello programmato nel 2018.

La maggior parte spenderà fino a 250€ (46%), ma c’è chi si spingerà oltre, arrivando a spendere tra i 251€ e i 500€ (26%) e tra i 501€ e 750€ (9%). I più fortunati potranno arrivare fino ai 1000€ (4%) o addirittura oltrepassare questa soglia (2%).

Oltre metà delle famiglie italiane spenderà, in ogni caso, quanto lo scorso anno (58%), anche se qualcuno potrà permettersi qualche sfizio in più (18%).

Cosa vorrebbero trovare sotto l’albero…

Nella lista dei desideri, aumenta la quota di budget destinata all’elettronica/elettrodomestici e all’abbigliamento, a cui si riserva complessivamente circa il 60% del totale.

Per molti italiani infatti questo Natale sarà un’occasione per rinnovare il proprio guardaroba: abbigliamento, calzature e accessori sono sempre tra i regali preferiti (41%), specialmente per gli under 35 (51%).

Tanti sperano però di viaggiare e di ricevere in dono dei biglietti aerei (29%), mentre altri vorrebbero un prodotto informatico (23%), prodotti di telefonia (20%) oppure libri e riviste (20%), che fanno gola soprattutto agli over 55 (24%).

…E cosa regaleranno

Al primo posto dei regali che gli italiani faranno questo Natale spiccano abbigliamento, calzature e accessori (46%). Subito dopo figurano libri e riviste (23%), seguiti dai prodotti per la cura della persona (20%), dai giochi per bambini (18%) e dai prodotti alimentari (17%). A livello generazionale emergono alcune differenze: tra gli under 35 cresce chi opterà per prodotti per la cura della persona (26%), mentre gli over 55 puntano molto su libri e riviste (29%) e sui prodotti alimentari (23%).

Nel capitolo high-tech, sarà lo smartphone il prodotto elettronico più acquistato (83%), molto più dei pc/tablet (44%) e dei televisori (42%).

L’acquisto dei regali di natale, tra web e negozi fisici

Circa un terzo degli italiani comprerà i propri regali esclusivamente online (32%), in aumento rispetto al 30% del 2018. È soprattutto per i beni “immateriali” che si preferisce l’acquisto su internet, ad esempio: biglietti per concerti ed eventi (con l’80% che li acquisterà online), viaggi e biglietti aerei (76%), videogiochi (75%). Ma non solo per quelli: anche i prodotti di telefonia (63%), i grandi elettrodomestici per la cottura (58%), libri e riviste (55%) e i televisori (55%) vedono una preponderanza dall’acquisto online.

Nei negozi fisici si acquistano prevalentemente prodotti alimentari(83%), abbigliamento (66%), prodotti per la cura della persona (58%) e grandi elettrodomestici da lavaggio (56%). I motivi? Sono tanti, tra i più importanti: la possibilità di vedere e provare il prodotto (37%), di averlo subito a disposizione (19%) e di trovare offerte vantaggiose (16%).