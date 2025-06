Relazione annuale ARERA, Associazioni dei consumatori preoccupate per l’aumento delle bollette

I dati emersi dalla Relazione annuale presentata oggi dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) preoccupano le associazioni dei consumatori, con particolare riguardo all’aumento delle bollette. Secondo quanto affermato dall’Autorità, le famiglie italiane continuano a pagare tra le bollette più alte del continente, seconde solo a quelle tedesche, nonostante in 17 Paesi dell’area euro si sia registrato un calo dei prezzi dell’energia nel 2024.

“Nel settore del servizio idrico – afferma Federconsumatori in una nota – la situazione è allarmante”. Eppure “nonostante i disservizi e la disomogeneità della qualità del servizio – sottolinea l’associazione – sia nel settore idrico che in quello dei rifiuti, le tariffe non accennano a rallentare la loro corsa, ben oltre i livelli dell’inflazione. Un andamento insostenibile per molte famiglie, che manifestano infatti disagi e difficoltà”.

“Anche nel settore energetico – osserva ancora Federconsumatori – le tariffe continuano a pesare in maniera eccessiva: i prezzi di gas ed energia elettrica restano eccessivamente volatili, con gravi ripercussioni sulla spesa delle famiglie. Per questo riteniamo fondamentale rafforzare i sostegni alle famiglie. È necessario, inoltre, mettere in atto la promessa ma mai attuata riforma degli oneri di sistema“.

Relazione ARERA, Codacons e Adoc: governo intervenga sulle bollette

Il Codacons e l’Adoc chiedono al Governo di intervenire sull’aumento delle bollette nel settore energetico.

“Già oggi gli italiani pagano con le bollette della luce balzelli che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici – denuncia il Codacons –. Attraverso gli oneri di sistema addebitati in bolletta si finanziano infatti attività legate alla dismissione delle centrali nucleari, agevolazioni per il settore ferroviario, ricerca di sistema ecc., tutte voci che fanno salire la spesa degli utenti e che non riguardano in modo diretto le forniture energetiche. Per tale motivo, il governo deve intervenire per evitare l’ennesimo balzello a carico dei consumatori rappresentato dai nuovi oneri per le concessioni, che farebbe lievitare le fatture della luce degli italiani: in caso contrario il Codacons valuterà possibili ricorsi per bloccare tale disposizione”.

Così l’Adoc: “serve mettersi seriamente al lavoro per ridurre il costo dell’energia in Italia, sterilizzando da subito degli oneri indiretti e abbassando l’IVA. In un Paese che affronta una decrescita demografica allarmante, dove fare un figlio è diventato un lusso, dove il sistema pensionistico è al collasso, per non parlare dei servizi di cittadinanza basilari, è inderogabile attuare politiche concrete per calmierare i costi dell’energia e, di conseguenza, il costo del carrello della spesa”.

Il commento dell’UNC su mercato libero e utenti vulnerabili

L’Unione Nazionale Consumatori ha richiamato l’attenzione sulla dichiarazione del Presidente di Arera, Stefano Besseghini, circa “l’atipicità dei clienti destinatari di bonus che si trovano sul mercato libero“.

“Poiché è stabilmente vero che pur con intensità variabili il mercato libero ha sempre espresso costi superiori rispetto a quello di tutela – ha spiegato Besseghini – tali clienti si trovano con un bonus che in parte viene eroso dai maggiori costi della fornitura“.

“Giustissimo – afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori -. È molto importante la denuncia fatta oggi dal presidente Besseghini, che conferma quanto andiamo segnalando da anni: ci sono clienti vulnerabili che potrebbero pagare molto meno le loro bollette ma che, inerti, restano con il fornitore del mercato libero, mangiandosi parte del bonus che ricevono“.

Per Vignola, dunque, “urgono stanziamenti per finanziare campagne informative, soprattutto indirizzate verso i clienti vulnerabili, che possono sempre rientrare nel servizio di tutela”.