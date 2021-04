TheFork traccia il bilancio del settore della ristorazione dopo oltre un anno di chiusure. La metà degli utenti intervistati si sente più al sicuro al ristorante che in visita da amici e parenti. Particolarmente apprezzata la possibilità di prenotare tavoli all’aperto

Ristorazione, TheFork: 52% degli utenti andrà al ristorante più che in passato

In questo periodo, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto, andare al ristorante è una delle esperienze che manca maggiormente agli utenti. Secondo uno studio condotto da TheFork in Italia, a Gennaio 2021, su oltre 5.000 utenti il 52% dei rispondenti ha dichiarato che, appena possibile, andrà al ristorante più che in passato e il 38% ha dichiarato che lo farà anche se meno di prima. Solo il 4% ha detto che aspetterà la fine assoluta della pandemia.

TheFork: al ristorante i consumatori si sentono al sicuro

Secondo quanto emerso dallo studio, gli utenti, sottoposti a una serie di domande sul rispetto delle regole di distanziamento, si sono dichiarati attenti e disciplinati.

La metà degli intervistati ha dichiarato di sentirsi più al sicuro al ristorante che in visita da amici e parenti, mentre il 19% ha detto di sentirsi più al sicuro nelle case di amici e parenti.

I consumatori hanno mostrato, inoltre, adattabilità alla situazione un po’ ovunque. In Francia, quando a ottobre 2020 è stato annunciato il coprifuoco alle 21.00, il 65% delle persone (intervistate in uno studio che ha coinvolto i 5.000 utenti di TheFork), affermava che avrebbe volentieri anticipato l’orario della cena tra le 18.30 e 19:00 per rispettare le nuove regole.

In Italia, quando a febbraio 2021 molte regioni sono entrate in zona gialla, il numero di coperti prenotati a mezzogiorno è aumentato notevolmente, superando i livelli del 2019 e del 2020 (rispettivamente + 89% e + 17%).

In Spagna, infine, gli utenti hanno cambiato spesso gli orari delle loro prenotazioni per adattarsi alle normative vigenti. Secondo i dati di TheFork, le prenotazioni per il pranzo sono aumentate di 5 punti negli ultimi mesi.

Prepararsi alla riapertura, quali sono le richieste degli utenti?

Secondo uno studio condotto a maggio 2020 su un campione di 13.000 utenti italiani, acquista sempre più importanza la possibilità di prenotare tavoli all’aperto (59%).

Secondo TheFork, durante la riapertura della scorsa estate è stato osservato un aumento delle ricerche di ristoranti con tavoli all’aperto rispetto allo stesso periodo del 2019. Infatti i ristoranti con uno spazio all’aperto, che storicamente tendono ad avere performance migliori, hanno recuperato un po’ più rapidamente rispetto a quelli che non ne avevano.

Inoltre sono ritenuti sempre utili dagli utenti la comunicazione online delle misure di prevenzione messe in campo dal ristorante (molto importante per il 50% degli intervistati), il menù digitale (molto importante per il 39% degli intervistati), le recensioni dedicate alle norme anti-COVID (30%) e la possibilità di pagare da app senza contatto con il cameriere (22%).