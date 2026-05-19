Sceglilalternativa, al via la campagna per promuovere conciliazione e mediazione

Una campagna per promuovere conciliazione, mediazione e arbitro, tutte quelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie che riescono a tutelare i diritti dei cittadini in materia di consumo. Si chiama sceglilalternativa.it la prima campagna nazionale di informazione dedicata a far conoscere le procedure di risoluzione alternativa delle controversie a tutela di consumatori e professionisti.

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Conciliazione, mediazione e arbitro, note a livello comunitario come Alternative Dispute Resolution (ADR), permettono di risolvere le controversie in maniera efficace, rapida e sostenibile. Contribuiscono a diffondere la cultura del dialogo e della composizione amichevole dei conflitti e al tempo stesso alleggeriscono il carico di lavoro per i tribunali ordinari.

Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono infatti strumenti finalizzati alla soluzione delle controversie che possono insorgere tra consumatori e imprese/professionisti in relazione a contratti di vendita di beni o alla prestazione di servizi, senza necessità di ricorrere alla giustizia ordinaria. Si tratta quindi di procedure extra-giudiziali espressamente dedicate ai rapporti di consumo.

Garantiscono la tutela dei diritti dei consumatori, che spesso rinunciano a far valere i propri diritti, soprattutto nei casi in cui le cifre in ballo non sono ingenti, per gli alti costi e i tempi lunghi della giustizia. Strumenti come le conciliazioni attivabili presso le autorità indipendenti, gli arbitri per i settori finanziari e assicurativi, le negoziazioni paritetiche attivabili attraverso le associazioni dei consumatori, le mediazioni su temi di consumo, sono per lo più gratuiti, o hanno costi contenuti, e garantiscono imparzialità con un elevato livello di competenza tecnica.

Consumatori eroi quotidiani

Ci saranno spot televisivi e radiofonici, annunci stampa e contenuti digitali e social. Il linguaggio della campagna è ironico e racconta le piccole grandi battaglie quotidiane dei consumatori alle prese con reclami, richieste di rimborsi, acquisti problematici che diventano duelli epici e cinematografici. I consumatori a loro volta diventano “eroi quotidiani” che affrontano servizi clienti, corrieri, compagnie e fornitori come fossero avversari da film d’azione, per poi scoprire l’esistenza di una strada più semplice per far valere i propri diritti.

La campagna sceglilalternativa.it è promossa e finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in coordinamento con il Ministero della Giustizia, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) e in collaborazione per la realizzazione creativa con Unioncamere.