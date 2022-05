Second hand, un mercato in crescita. I consumatori scelgono risparmio e sostenibilità

Secondo un’indagine realizzata da BVA Doxa, la second hand coinvolge in Italia quasi 23 milioni di consumatori e conferma il suo terzo posto tra i comportamenti sostenibili più diffusi

Second hand, un mercato in crescita. I consumatori scelgono il risparmio e la sostenibilità (Fonte immagine: Pixabay)

La second hand (prodotti di seconda mano) cresce grazie alla forza dell’online e diventa uno stile di vita, coinvolgendo in Italia quasi 23 milioni di consumatori, per un valore economico di 24 miliardi di euro. Nel 2021 la second hand conferma, quindi, di essere entrata a tutti gli effetti tra i comportamenti di consumo abituali: è quanto emerge da un’indagine realizzata da BVA Doxa per Subito.

Nel 2021, infatti, il 66% di chi ha comprato ha guardato alla second hand come primo canale di riferimento, mostrando una crescente attenzione alla sostenibilità, che rimane il primo valore di riferimento dell’economia dell’usato (54%).

La second hand cresce grazie all’e-commerce

Secondo quanto emerso dall’indagine, la second hand cresce principalmente grazie al digitale, perché offre un’esperienza d’acquisto sempre più simile a quella dell’e-commerce. Il 69% di chi ha comprato e venduto oggetti usati, infatti, lo ha fatto attraverso questo canale perché più veloce (49%), offre una scelta più ampia (43%) e consente di fare tutto comodamente da casa (41%).

Dall’Osservatorio emerge anche che Il 72% di chi ha acquistato e il 69% di chi ha venduto lo fa almeno una volta ogni 6 mesi. Inoltre, il 72% di acquirenti e il 76% di venditori dichiara di avere comprato almeno lo stesso numero di oggetti dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la tipologia di prodotto acquistato, l’Osservatorio prende in esame categorie e oggetti più popolari nella compravendita dell’usato, dove in generale torna a crescere il volume della compravendita dei Motori di seconda mano (11,5 miliardi), seguito da Casa&Persona (5,7 miliardi) ed Elettronica (4,1 miliardi), che mantengono un trend di crescita costante. Mentre Sport&Hobby (2,6 miliardi), dopo il boom del 2020, torna ai livelli pre-pandemia per effetto del ritorno alla normalità e del venire meno di specifiche esigenze.

Perché si scelgono i prodotti di seconda mano?

Come detto, i consumatori sono sempre più responsabili e attenti ai propri comportamenti d’acquisto, con uno sguardo sempre più orientato alla sostenibilità. La second hand conferma, infatti, il suo terzo posto tra i comportamenti sostenibili più diffusi degli italiani (52%), preceduto sempre dalla raccolta differenziata (94%) e l’acquisto di lampadine a LED (71%).

Inoltre, nel 2021 le prime tre motivazioni che inducono a comprare beni usati sono: il risparmio (56%, in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2020) che si attesta al primo posto, segue l’essere contrari agli sprechi e credere nel riuso (49%); il podio si chiude con la convinzione che la second hand sia un modo intelligente di fare economia, che rende molti oggetti più accessibili (43%).

Mentre per chi vende la prima motivazione, per ben il 79% degli intervistati, è liberarsi da oggetti che non si usano più, seguita dal riuso e all’essere contro gli sprechi (44%); mentre per il 39% dei rispondenti si vende usato per guadagnare.

