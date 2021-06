Shopping di nicchia: è boom di consensi per i prodotti artigianali

Sappiamo bene quanto le nostre abitudini in fatto di shopping online siano cambiate, a maggior ragione dopo che negli ultimi mesi ci siamo trovati a fare un uso massiccio del web e dei suoi servizi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Abbiamo imparato a sondare le offerte, mettendo a confronto prodotti e loro caratteristiche, supportati da schede informative ricche, contenute nelle sezioni di portali sempre più competitivi oltre che facilmente navigabili. A fianco delle classiche piattaforme dei grandi e maggiormente affermati brand di moda, però, si è sviluppato – intercettando il gradimento di un pubblico trasversale – tutto un mondo fatto di realtà di più ridotte dimensioni che puntano su unicità e artigianalità.

Le opportunità offerte dalla digitalizzazione hanno permesso ad aziende di nicchia di trovare uno spazio vergine dove fiorire. Il motivo è presto detto: il fast fashion, dopo un iniziale boom di consensi legato soprattutto ai costi ridotti dei capi prodotti in serie, sta iniziando a lasciare posto al gusto per la diversità e la ricercatezza dello stile. Caratteristiche che possono essere assicurate solo da quelle realtà come per esempio Mooza che fanno dell’originalità un tratto distintivo assoluto vendendo gioielli, abiti e altri accessori spesso unici.

La narrazione punta a intercettare il gradimento degli utenti e a migliorare il posizionamento

Riuscire a ritagliarsi uno spazio di nicchia in cui puntare ad affermarsi come brand leader rispetto a un pubblico specifico è oggi possibile portando avanti determinate strategie principalmente legate al posizionamento sui motori di ricerca.

Presentarsi con prodotti in grado di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti consente, nel corso del tempo, di risultare maggiormente credibili e autorevoli rispetto ai marchi generalisti.

La comunicazione avviene in modo sempre più mirato, a cominciare dalla value proposition (il modo in cui viene presentata l’azienda con i suoi prodotti) per arrivare alle tecniche di content marketing. Queste ultime sono necessarie a veicolare in maniera corretta – principalmente attraverso piattaforme social come Instagram e Facebook, che favoriscono lo shopping online – contenuti di valore in grado di raccontare i prodotti e le loro tipicità, portando l’utente a riconoscersi gradualmente nell’offerta del marchio stesso.

Trasparenza e sostenibilità: ecco cosa cercano gli utenti negli store specializzati

Online si va in cerca di due elementi fondamentali, quando si tratta di fare shopping. E soprattutto quando si tratta di sbarcare su piattaforme di nicchia rispetto ai big del settore. Si chiede assoluta trasparenza e impegno in ottica sostenibile.

Il mantra del rispetto ambientale, del riciclo e del riuso è entrato ormai di diritto nel dibattito internazionale. Sappiamo bene quanto sia importante intervenire per invertire la rotta e ridurre l’inquinamento (del quale il fast fashion è in parte responsabile).

Per quanto riguarda la richiesta di trasparenza, si intende l’offerta di uno sguardo privilegiato agli utenti in merito a metodi e materiali impiegati per la realizzazione dei prodotti artigianali presenti nell’ecommerce. Mentre invece tornando all’aspetto della sostenibilità, le persone hanno ben compreso quanto sia rischioso non tentare di frenare il cambiamento climatico.

Ecco perché preferiscono sondare il web e andare a caccia di prodotti originali e artigianali – dunque non legati alla grande distribuzione – fatti con materiali green e di riciclo.