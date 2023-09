Supermercati, indagine Altroconsumo: ecco dove si spende meno

Secondo l’indagine di Altroconsumo, In’s Mercato è il discount più conveniente al momento delle rilevazioni, sia per la spesa mista, sia per quella dei prodotti economici. Vicenza è la città dove è possibile fare la spesa al costo più basso

In uno scenario in cui l’aumento dei tassi di interesse fa salire il costo dei mutui, erodendo così i risparmi degli italiani e riducendo ulteriormente il potere d’acquisto dei consumatori, Altroconsumo presenta la sua indagine sui supermercati, per aiutare i cittadini a individuare le insegne risultate più convenienti sul territorio nazionale e a identificare in ogni città i punti vendita dove si può spendere di meno.

L’indagine misura il posizionamento di prezzo dei punti vendita e delle catene della GDO sulla base di 4 possibili panieri di spesa (prodotti di marca, a marchio commerciale, più economici e misto), sintetizzando l’analisi di quasi 1.600.000 prezzi di tutti i prodotti presenti a scaffale in 125 categorie di prodotti alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona e alimenti per animali. La rilevazione è stata effettuata dal 7 marzo al 1° aprile 2023, in ben 1.203 negozi distribuiti in 67 città italiane.

Le classifiche dei supermercati più convenienti

Secondo l’indagine di Altroconsumo, la tipologia di punto vendita che ha aumentato maggiormente i prezzi è rappresentata dai discount, con circa il 15% di aumento medio, rispetto ad un incremento del 5,2% registrato lo scorso anno (sul 2021).

Avendo i discount minor margine sui prodotti, faticano di più a contenere l’aumento derivante dall’inflazione rispetto a Iper e Super, che infatti si attestano intorno all’11/12% di aumento medio. I discount restano comunque l’insegna più conveniente dove poter fare la spesa.

Ma vediamo le classifiche di Altroconsumo per le catene nazionali (presenti in almeno 5 regioni italiane):

spesa con prodotti di marca : le catene più convenienti, al momento delle rilevazioni, risultano essere a pari merito Esselunga Superstore e Famila Superstore , seguite da Ipercoop, Pam e Spazio Conad .

: le catene più convenienti, al momento delle rilevazioni, risultano essere , seguite da . Spesa con prodotti economici : come sempre capita, questa classifica è dominata dalle catene di discount . Quest’anno la prima posizione è stata conquistata, per la prima volta, da In’ s Mercato , mentre seguono a distanza di un punto indice Aldi, Dpiù, Eurospin e Prix Quality . Prima tra le catene di supermercati Esselunga Superstore , grazie anche al lancio sul mercato di un’etichetta di prodotti primo prezzo, che si attesta al 9° posto, seppure con un divario di prezzi del 12% rispetto a In’s Mercato.

: come sempre capita, questa classifica è dominata dalle catene di . Quest’anno la prima posizione è stata conquistata, per la prima volta, da , mentre seguono a distanza di un punto indice . Prima tra le catene di supermercati , grazie anche al lancio sul mercato di un’etichetta di prodotti primo prezzo, che si attesta al 9° posto, seppure con un divario di prezzi del 12% rispetto a In’s Mercato. Spesa con prodotti a marchio commerciale (private label): in questa classifica, dalla quale sono esclusi i discount, l’insegna che risulta avere i prezzi più convenienti, al momento delle rilevazioni, è Spazio Conad – l’ipermercato della catena Conad- seguito da Ipercoop con indice 103.

Infine, vi è una quarta e ultima classifica, relativa al paniere misto o paniere totale, che include tutti i prodotti a scaffale delle 125 categorie selezionate e tutte le tipologie di punto vendita. Questa classifica è suddivisa in due categorie, una per i discount e una per iper e super, poiché la differente ampiezza dello scaffale rende difficilmente confrontabili le due tipologie di punto vendita.

Nella categoria discount per la prima volta troviamo sul podio In’s Mercato, seguito a breve distanza da Lidl ed Eurospin, rispettivamente in seconda e terza posizione. Per quanto riguarda, invece, ipermercati e supermercati, la catena più economica al momento delle rilevazioni risulta essere Famila Superstore, seguita da Conad.

In quali città si spende meno?

Secondo le rilevazioni di Altroconsumo, Cremona è la città in cui le differenze di prezzo sono maggiori (25%), e dove, di conseguenza, le possibilità di risparmio sono più elevate, fino a quasi 2.000 € all’anno scegliendo il supermercato più economico; segue poi Mantova con un risparmio superiore ai 1.600 € annui.

Mentre in altre quattro città italiane è possibile un risparmio superiore ai 1.300 €: rispettivamente Bologna (1.392€), Bergamo (1.378€), Roma (1.327€) e Reggio Emilia (1.309€). Le città in cui le differenze tra un punto vendita e l’altro sono meno elevate risultano invece Reggio Calabria, Messina, Cosenza e Caserta, con possibili risparmi annui inferiori ai 45 € di Caserta, 90€ di Cosenza e sotto i 160 € nelle altre due città.

Vincenza, invece, è la città con il primato del risparmio. Quisi trova il supermercato con la possibilità di spesa minima più bassa, che in valori assoluti equivale a circa 5.833 euro: una differenza di quasi 1.000 euro all’anno rispetto alla spesa media di una famiglia italiana (6.780 euro all’anno). In generale le città più economiche, con spesa minima inferiore ai 6.000€ sono tutte del nord-est, zona che si conferma ancora una volta la più alta a livello concorrenziale. Mentre Sassari e Palermo risultano ultime in classifica e più care di Vicenza di quasi 1.000€ l’anno.

Infine, parlando di punti vendita, l’insegna dove è possibile fare la spesa al costo più basso d’Italia, al momento delle rilevazioni, è l’IperRossetto di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, che anche lo scorso anno si era aggiudicato il punto vendita più economico dell’indagine.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!